Songül Karlı, bir mesajı ifşa etti! Sosyal medya onu konuştu

Sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme gelen Songül Karlı en son eski eşi tarafından dolandırıldığı için Müge Anlı’ya katılacağını söylemiş ancak programa katılmamıştı.
Songül Karlı’ya gelen mesajda , mesajı atan kişi kız arkadaşının Songül Karlı’ya benzetilmesini istiyordu.
Karlı’nın bu paylaşımı takipçilerini güldürürken vücudunda estetik olmadığı bir iki küçük operasyon geçirdiğini söyleyen Songül Karlı göğüslerine küçültme işlemi yaptırdığını açıklamıştı.
Son Güncelleme: 23.11.2020 20:37