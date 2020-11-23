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Songül Karlı, bir mesajı ifşa etti! Sosyal medya onu konuştu

Songül Karlı gece kendisine gelen bir mesajı ifşa ederek sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya paylaşımı ise takipçilerini güldürdü.

23 Kasım 2020 Pazartesi 20:37
Songül Karlı, bir mesajı ifşa etti! Sosyal medya onu konuştu
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Sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme gelen Songül Karlı en son eski eşi tarafından dolandırıldığı için Müge Anlı’ya katılacağını söylemiş ancak programa katılmamıştı. 


Son dönemlerde oğlu ile vakit geçiren ve yeni bir şarkıyla gündeme gelen Songül Karlı artık vaktinin çoğunu oğlu ile ve işiyle alakalı olarak geçiriyordu.Karlı'nın kendisine gece gelen bir mesajı sosyal medya üzerinden paylaşarak ifşa etmesi takipçilerini şaşırttı.

Songül Karlı’ya gelen mesajda , mesajı atan kişi kız arkadaşının Songül Karlı’ya benzetilmesini istiyordu.

Karlı’nın bu paylaşımı takipçilerini güldürürken vücudunda estetik olmadığı bir iki küçük operasyon geçirdiğini söyleyen Songül Karlı göğüslerine küçültme işlemi yaptırdığını açıklamıştı.



Son Güncelleme: 23.11.2020 20:37
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Anahtar Kelimeler:
Songül KarlıIfşa
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