Soner Sarıkabadayı 8 aylık hamile sevgilisiyle evlendi

Soner Sarıkabadayı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Madelein Lopez ile dünya evine girdi. Baba adayı olan ünlü şarkıcının sevgilisi Lopes 8 aylık hamileydi. Sarıkabadayı ve Lopez çiftinin düğünü, ünlü şarkıcının evinde yapıldı.

Soner Sarıkabadayı’nın çevresinden insanların yer aldığı düğüne toplam 10 kişi katıldı. Çiftin düğünü sadeliğiyle büyük beğeni topladı. Madelein Lopez’in düğünde giydiği gelinliğin Reşit Bağzıbağlı tarafından tasarlandığını öğrenildi.

Soner Sarıkabadayı nikah töreni sırasında Instagram canlı yayınını açtı. Lopez ve Sarıkabadayı çiftinin aileleri nikah töreninin canlı yayından takip etti. Çift Koronavirüs sonrasında Mersin ve Kolombiya’da düğün yapmak istediğini söyledi.

Bebek bekleyen çift geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan doğacak çocukları Hasan’ın ayakkabılarını paylaşmışlardı.