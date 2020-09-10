Son yılların popüler şarkıcısı Tuğçe Kandemir kimdir?

Tuğçe Kandemir kimdir?

Bu Benim Öyküm adlı şarkısı ile sosyal medyada üne kavuşan, sonrasında yaptığı birbirinden farklı şarkı ile müzikseverler tarafından oldukça beğenildi. Müzik dünyasına kendi şarkısı ile giriş yapan Kandemir, söylediği şarkılar ile gündem olmayı başarıyor.

1996 Mersin doğumlu olan Tuğçe Kandemir, şarkıcı kimliğinin yanı sıra Edebiyat Öğretmeni’dir. Edebiyat Öğretmenliği okuyan başarılı sanatçı, amatör olarak uğraştığı müzik alanında yaptığı şarkıları sosyal medya hesabından paylaşarak üne kavuşmuştur. 2018 yılında paylaştığı Bu Benim Öyküm şarkısı sayesinde tanınan güzel şarkıcı, bu şarkının ardından Bilal Sonses ile düet yaparak müzik sektörüne adım atmıştır. Mersin Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışma hayatına devam eden Kandemir, öte yandan şarkıcılık kariyerine de devam etmektedir.

Tuğçe Kandemir şarkıları