İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
TBMM personeli koronavirüs nedeniyle hayatını...

Son yılların popüler şarkıcısı Tuğçe Kandemir kimdir?

2018 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı şarkısı ile ünlenen Tuğçe Kandemir, müzikseverler tarafından en çok araştırılan isimlerden birisi oldu. Edebiyat öğretmeni olan Kandemir, yaptığı paylaşımlar sayesinde müzik dünyasına adım atmıştır.

10 Eylül 2020 Perşembe 20:00
Son yılların popüler şarkıcısı Tuğçe Kandemir kimdir?
Takip Et:


Bu Benim Öyküm adlı şarkısı ile sosyal medyada üne kavuşan Tuğçe Kandemir, sonrasında yaptığı birbirinden farklı şarkı ile müzikseverler tarafından oldukça beğenildi. Müzik dünyasına kendi şarkısı ile giriş yapan Kandemir, söylediği şarkılar ile gündem olmayı başarıyor.

Tuğçe Kandemir kimdir?

1996 Mersin doğumlu olan Tuğçe Kandemir, şarkıcı kimliğinin yanı sıra Edebiyat Öğretmeni’dir. Edebiyat Öğretmenliği okuyan başarılı sanatçı, amatör olarak uğraştığı müzik alanında yaptığı şarkıları sosyal medya hesabından paylaşarak üne kavuşmuştur. 2018 yılında paylaştığı Bu Benim Öyküm şarkısı sayesinde tanınan güzel şarkıcı, bu şarkının ardından Bilal Sonses ile düet yaparak müzik sektörüne adım atmıştır. Mersin Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışma hayatına devam eden Kandemir, öte yandan şarkıcılık kariyerine de devam etmektedir.

Tuğçe Kandemir şarkıları

  • "Bu Benim Öyküm" (2018)
  • "Yanlış" (2018)
  • "İçimdeki Sen" (ft. Bilal Sonses) (2018)
  • "Gülü Soldurmam" (2019)
  • "Yelkovan" (2019)
  • "Yağmur" (2019)
  • "El-Âlem" (2020)
  • "Kurban Olduğum" (2020)


Son Güncelleme: 10.09.2020 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Kandemirşarkıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Melisa Şenolsun makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu
Melisa Şenolsun makyajsız haliyle sosyal medyada gündem oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin Ceren'i Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hakkında bilgiler
Sen Çal Kapımı dizisinin Ceren'i Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hakkında bilgiler
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşklarını yaşamaya Çeşme'de devam ediyor!
Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı aşklarını yaşamaya Çeşme'de devam ediyor!
Zeynep Sever Demirel'in imaj değişikliği takipçilerini ikiye böldü
Zeynep Sever Demirel'in imaj değişikliği takipçilerini ikiye böldü
Sevilen oyuncunun babalık heyecanı
Sevilen oyuncunun babalık heyecanı
‘Keeping Up with the Kardashians’ 20. sezonuyla sona eriyor
‘Keeping Up with the Kardashians’ 20. sezonuyla sona eriyor

Popüler Haberler

KYK borçlarının silinmesi gündeme geldi mi? 2020 KYK borçları silinecek mi?
10 Eylül 2020 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 10 Eylül 2020 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Son yılların popüler şarkıcısı Tuğçe Kandemir kimdir?
Aile Şerefi filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Tozkoparan yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Yeni Hayat tekrar bölümleri ne zaman?
Hangi kahve firmaları bayilik veriyor?
Menajerimi Ara Emrah karakteri kimdir? Semi Sırtıkkızıl kimdir, nereli, kaç yaşında?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Emlak vergisi hesaplaması nasıl yapılır? Hesaplama ve emlak vergisi detayları
Sokağa çıkma yasağına uymama cezası ne kadardır?
Apple'dan iPhone kullanıcılarına 150 TL geri ödeme! Başvuranın hemen hesabına yatırılacak!
Survivor 2020 kadrosunda olan oyuncular kimler? İşte kesinleşen Survivor 2020 yarışmacıları
iPhone mesaj ve aramada ışıklı flaş uyarısı nasıl açılır?
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Yeni 2020 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
Hangi banka peşinatsız ev kredisi veriyor? 2020 Peşinatsız evin tamamına konut kredisi nasıl alınır?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 10 Eylül 2020
İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.