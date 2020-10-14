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Son yılların dikkat çeken şarkıcısı Billie Eilish kimdir? Ünlü şarkıcı hakkında bilinmeyenler

Son yılların en çok dinlenen şarkıcılarından biri olan Billie Eilish, katıldığı röportajda hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Ünlü şarkıcı 62. Grammy Ödülleri'nde aldığı 5 ödül ile dikkat çekmişti.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:14
Son yılların dikkat çeken şarkıcısı Billie Eilish kimdir? Ünlü şarkıcı hakkında bilinmeyenler
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Son dönemin en önemli sanatçılarından biri olan Billie Eilish, son zamanların en çok dinlenen ve en çok merak edilen sanatçılarından biri oldu. Rolling Stone dergisi ile yaptığı röportaj ile birlikte hakkında birçok soruya yanıt veren Eilish, hayranlarının merak ettiği soruları da cevaplamış oldu.

Billie Eilish kimdir?


2001 Los Angeles doğumlu olan Billie Eilish, şarkıcı ve söz yazarı olarak bilinmektedir. Ocean Eyes şarkısı ile Spotify’da milyonlara ulaşan Eilish, bu şarkısı ile birlikte 194 milyon kez dinlendi. 2017 yılında Apple Music tarafından Up Next sanatçısı olarak lanse edildi. 62. Grammy Ödülleri’ne 6 dalda aday olan genç şarkıcı, aldığı 5 ödül ile birlikte adından söz ettirdi.

Billie Eilish vegan mı?

Müzik ile iç içe olan bir aileden gelen Billie Eilish, Tourette sendromu ve sinezteziye sahiptir. Bu nedenle depresyon yaşadığını açıklayan Eilish, vejeteryan olduğunu ve bu şekilde büyüdüğünü belirtti.



Son Güncelleme: 14.10.2020 20:14
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Billie EilishHayatıVegan
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