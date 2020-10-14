Son yılların dikkat çeken şarkıcısı Billie Eilish kimdir? Ünlü şarkıcı hakkında bilinmeyenler

Son dönemin en önemli sanatçılarından biri olan Billie Eilish, son zamanların en çok dinlenen ve en çok merak edilen sanatçılarından biri oldu. Rolling Stone dergisi ile yaptığı röportaj ile birlikte hakkında birçok soruya yanıt veren Eilish, hayranlarının merak ettiği soruları da cevaplamış oldu.
Billie Eilish kimdir?
Billie Eilish vegan mı?
Müzik ile iç içe olan bir aileden gelen Billie Eilish, Tourette sendromu ve sinezteziye sahiptir. Bu nedenle depresyon yaşadığını açıklayan Eilish, vejeteryan olduğunu ve bu şekilde büyüdüğünü belirtti.
Son Güncelleme: 14.10.2020 20:14