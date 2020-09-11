Son yılların dikkat çeken oyuncusu Metin Akdülger kimdir? Hangi yapımlarda boy gösterdi?

Netflix ekranlarında ikinci sezonu yayınlanan Atiye dizisinin kadrosunda yer alan Metin Akdülger, oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başardı. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Akdülger, dizi sektörüne giriş yapmadan önce birçok tiyatro oyununda rol almıştır.

Metin Akdülger kimdir?

İlk başrolü Muhteşem Yüzyıl Kösem’de oldu

1988 Bursa doğumlu olan Metin Akdülger, lise döneminde başladığı tiyatro hayatına uzun yıllar devam etmiştir. Koç Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam ederken aynı zaman oyunculuk eğitimi almayı da ihmal etmeyen başarılı oyuncu, 2012 yılında Craft Tiyatro ekibine katılmıştır. Profesyonel olarak 2012 yılında oyunculuk yapmaya başlayan Akdülger, Medcezir dizisi ile birlikte televizyon ekranlarına merhaba demiştir. Sonrasında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol alan Akdülger, ilk başrol film deneyimini ise Bensiz filmi ile yaşamıştır.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde ilk defa başrol olarak görev alan Metin Akdülger, dizide IV. Murad rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır. Birçok filmde de yer alan yakışıklı oyuncu Şahsiyet dizisi kadrosunda da yer aldı. Yılın Umut Vaad Eden Erkek Oyuncusu gibi bir ödül alan Akdülger, rol aldığı yapımlar ile birlikte oyunculuk seviyesini de bir üst düzeye çıkarmayı başardı.

Grubuyla şarkılar seslendiriyor

Resim yapmayı çok sevdiğini açıklayan Metin Akdülger, gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte müzik grubu kurduğunu da duyurmuştur. Bas gitarist olarak arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubunda bulunan Akdülger, grubu ile birlikte şarkı da çıkarmıştır.

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