Son yılların dikkat çeken oyuncusu Metin Akdülger kimdir? Hangi yapımlarda boy gösterdi?

Netflix ekranlarında ikinci sezonu yayınlanan Atiye dizisinin kadrosunda yer alan Metin Akdülger, oyunculuğu ile dikkat çekmeyi başardı. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile izleyiciler tarafından oldukça beğenilen Akdülger, dizi sektörüne giriş yapmadan önce birçok tiyatro oyununda rol almıştır.
Metin Akdülger kimdir?
İlk başrolü Muhteşem Yüzyıl Kösem’de oldu
Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde ilk defa başrol olarak görev alan Metin Akdülger, dizide IV. Murad rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır. Birçok filmde de yer alan yakışıklı oyuncu Şahsiyet dizisi kadrosunda da yer aldı. Yılın Umut Vaad Eden Erkek Oyuncusu gibi bir ödül alan Akdülger, rol aldığı yapımlar ile birlikte oyunculuk seviyesini de bir üst düzeye çıkarmayı başardı.
Grubuyla şarkılar seslendiriyor
Resim yapmayı çok sevdiğini açıklayan Metin Akdülger, gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte müzik grubu kurduğunu da duyurmuştur. Bas gitarist olarak arkadaşlarıyla kurduğu müzik grubunda bulunan Akdülger, grubu ile birlikte şarkı da çıkarmıştır.
Filmleri
- 2013 The Mask
- 2014 Bensiz
- 2015 Farewellcome
- 2016 Yok, Sağ Ol
- 2016 Tereddüt
- 2017 Kırık Kalpler Bankası
- 2019 En Sevdiğim Kumaş
- 2019 The Ruse
- 2020 Yarına Tek Bilet