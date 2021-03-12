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Son Yaz dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı

Fox tv kanallarında izleyiciyle buluşan Son Yaz dizisinin 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Selim, Yağmur ve Akgün’ü el ele görünce Akgün’e ceza vermek ister.

12 Mart 2021 Cuma 12:06
Son Yaz dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı
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Selim, Akgün’ün babasıyla görülmesi için Akgün’ü ikna etmeye çalışır. Selim’in ise asıl derdi Yağmur’dur. Yağmur’un sürekli Akgün’ün yanında olması Canan ve Selim’in de aralarının bozulmasına neden olacaktır. Akgün’e ise komplo kurulmuştur. Ancak Akgün kendisine kurulan komployu fark etmiştir. Akgün, bu komplonun peşine düşecektir. Avukat Selim ise yıllar ince hapse gönderdiği Selçuk Taşkın’dan bir teklif alır. Selim ise Akgün’ü ailesinin yaşadığı yere götürmek zorunda kalır. Bu yaşanılanlar dengeleri değiştirecektir. 




Son Güncelleme: 12.03.2021 12:06
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Anahtar Kelimeler:
DiziSon YazAkgünSelimYağmur
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