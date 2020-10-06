Son günlerde gündemde olan Barbaros Şansal kimdir?

BARBAROS ŞANSAL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Moda tasarımı ile tanınan Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957 Ankara doğumlu. Şansal, Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu; Şişli Özel Dost İlköğretim Okulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlköğretim Okulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih İşletme Fakültesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve İstanbul Vefa Lisesi gibi birçok okulda eğitimini sürdürmüştür. Eğitimini Londra'da tamamlayan Şansal, bir moda tasarımcısı ve LGBT haklarını savunması ile bilinmekte.

Habertürk Kanalı'nda "Toplu İğne" ve Skytürk'te "Çengel İğne" adlı programlar sunan Şansal, "3. Sınıf Hamur Kâğıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar” adlı bir kitabı yazmıştı. Ayrıca Matthew Frederick ve Alfredo Cabrera tarafından yazılan "Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey" kitabını Türkçeye çevirdi ve yayımladı. Şansal, Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesi'nde "Moda Tarihi" dersleri vermekte.

Yazdığı Eserleri

3. Sınıf Hamur Kağıda Matbaa Mürekkebi Hayatlar (2007)

Prova Odası (2016)

Makam Odası – Linç (2017)