İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Son dakika! Aracıyla takla atan İlker Aksum ölümden döndü!

İlker Aksum, Adana’da aracıyla seyir halindeyken biranda refüjde bulunan ağaca çarparak takla attı. Kaza sonrası araçta sıkışan Aksum, emniyet kemeri bıçakla kesilerek araçtan çıkarıldı. Aksum kaza yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, oyuncuyu araçtan kurtaran esnaf Mustafa Öztürk kaza anlarıyla ilgili bilgi verdi.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:45
Son dakika! Aracıyla takla atan İlker Aksum ölümden döndü!
Takip Et:

Bugün saat 15:00’te Adana Havalimanı’na giden başarılı oyuncu Aksum, Yüreğir İlçesi’ne bağlı Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı’ndayken kontrolünü yitirdi. Kontrolünü kaybeden Aksum, refüjdeki ağaca çarparak aracıyla takla attı.

Araç yolun kenarına savrulurken Aksum araçta sıkıştı ve çevrede bulunan esnafın yardımı ile kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrasında olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan oyuncu tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Aksum, kontrolleri bittikten sonra taburcu oldu.

Aksum’u sıkıştığı aracın içinden çıkartan esnaf Mustafa Öztürk, kaza anını anlattı.

“Dinamit patlamış gibi”

Dükkanında çalıştığı sırada patla sesi gibi bir gürültü duyarak kendini dışarı attığını söyleyen Öztürk, "Dinamit patlamış gibi çok kötü bir sesti. En son iki takla atarken, araç ters döndü. Sonrasında koştuk, kapıyı açtım. 'Bende bir şey yok' dedi. Bıçağı alıp, kemeri kestik. Sonrasında çıkarttık. Durumu iyiydi, oturdu elini yüzünü yıkadık" ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Dizleri mordu, yüzünde kanamalar vardı. O şekilde çıkarttık. Ambulans geldi, binerken kendisinde bir şey olmadığını söyledi. Sağlık ekibi yine de götürmek istedi. Sağlık ekibi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Takla atarak, yol kenarına savrulan araçtan esnafın yardımlarıyla çıkartılan Aksum’un emniyet kemeri sayesinde kurtulduğu belirlendi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aracıyla Takla Atan Ilker Aksum ölümden DöndüIlker AksumAdanaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisinin başrolü Gülsim Ali İlhan'ın ünlü sevgilisi ortaya çıktı
Gönül Dağı dizisinin başrolü Gülsim Ali İlhan'ın ünlü sevgilisi ortaya çıktı
Sinem Kobal Sıla arkadaşlığı bitti mi?
Sinem Kobal Sıla arkadaşlığı bitti mi?
Akıncı dizisindeki Güneş karakteri kimdir? Hira Koyuncuoğlu nereli, yaşı kaç?
Akıncı dizisindeki Güneş karakteri kimdir? Hira Koyuncuoğlu nereli, yaşı kaç?
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?
İmparator İbrahim Tatlıses'e ne oldu, ne zaman ve neden vuruldu?

Popüler Haberler

Uzak Şehrin Masalı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosu
Tosun Paşa filmi kaç yılında çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları
Bizim Aile filmi ne zaman çekildi? Bizim Aile filmi konusu ve oyuncuları
Limonata filmi ne zaman çekildi? Limonata filmi nerede çekildi? Limonata filmi konusu ve oyuncuları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Alevlere Karşı filmi ne zaman çekildi? Alevlere Karşı filmi konusu ve oyuncuları
50.000 TL'ye alınabilecek ikinci el otomobiller 2021
Kefaret hangi kitaptan uyarlama? Kefaret orijinali ne?
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser (Mert Fırat) kimdir?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Engelli maaş ödemeleri nasıl yapılır? 2021 E-devletten engelli maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Gürcistan'a nasıl gidilir, pasaport şart mı? 2021 Gürcistan’a gidenlerin görmesi gereken yerler nerelerdir?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya doğum tarihi
Altın ne kadar oldu? 30 Mayıs 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 30 Mayıs 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
ATV Beni Bırakma oyuncu kadrosu
Rüyada bulgur görmek ne demek, bulgur görmek ne anlama gelir?
Tozkoparan İskender 26.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti TRT 1
Menajerimi Ara dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar'ın hayatı!
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.