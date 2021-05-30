Son dakika! Aracıyla takla atan İlker Aksum ölümden döndü!

Bugün saat 15:00’te Adana Havalimanı’na giden başarılı oyuncu Aksum, Yüreğir İlçesi’ne bağlı Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı’ndayken kontrolünü yitirdi. Kontrolünü kaybeden Aksum, refüjdeki ağaca çarparak aracıyla takla attı.

Araç yolun kenarına savrulurken Aksum araçta sıkıştı ve çevrede bulunan esnafın yardımı ile kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı

Kaza sonrasında olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan oyuncu tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Aksum, kontrolleri bittikten sonra taburcu oldu.

Aksum’u sıkıştığı aracın içinden çıkartan esnaf Mustafa Öztürk, kaza anını anlattı.

“Dinamit patlamış gibi”

Dükkanında çalıştığı sırada patla sesi gibi bir gürültü duyarak kendini dışarı attığını söyleyen Öztürk, "Dinamit patlamış gibi çok kötü bir sesti. En son iki takla atarken, araç ters döndü. Sonrasında koştuk, kapıyı açtım. 'Bende bir şey yok' dedi. Bıçağı alıp, kemeri kestik. Sonrasında çıkarttık. Durumu iyiydi, oturdu elini yüzünü yıkadık" ifadelerini kullandı.

Öztürk, "Dizleri mordu, yüzünde kanamalar vardı. O şekilde çıkarttık. Ambulans geldi, binerken kendisinde bir şey olmadığını söyledi. Sağlık ekibi yine de götürmek istedi. Sağlık ekibi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.

Emniyet kemeri hayatını kurtardı

Takla atarak, yol kenarına savrulan araçtan esnafın yardımlarıyla çıkartılan Aksum’un emniyet kemeri sayesinde kurtulduğu belirlendi.