Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliği tek celsede bitti!

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışma programı MasterChef'te jüri üyeliği de yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu ile eşi Aslı Sivrioğlu'nun aralarındaki boşanma davası sonuca bağlandı. Boşanma nedeni olarak ünlü şefin program editörlerinden biriyle yasak aşk yaşadığı iddiası gösterilirken, konuyla ilgili bu güne kadar net bir açıklama yapılmamıştı.

İstanbul 4. Aile Mahkemesi’ne gönderilen boşanma davası dilekçesinde bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Somer Sivrioğlu ve Aslı Sivrioğlu avukatları ile birlikte katılırken duruşmada basın içeri alınmadı. Aslı Sivrioğlu'nun yaklaşık 2 yıl önce çekişmeli olarak başlattığı boşanma davası süreci bugün mahkeme heyeti tarafından karar bağlandı ve Sivrioğlu çifti tek celsede boşandı.

Aslı Sivrioğlu’nun Somer Sivrioğlu'ndan herhangi bir nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilirken ünlü şef Sivrioğlu’nun da evliliğin sürme ihtimalinin olmaması yönünde böyle bir karar alındığını söylediği belirtildi.