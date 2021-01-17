Soluğu Uludağ'da alan Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi!

Demet Akalın, hafta içinde yayınlanan Alişan ile beraber sunduğu Sabah Sabah programının yorgunluğundan kurtulmak için tatil yapmaya karar verdi. Akalın, Uludağ’da kayak yapmaya gitti.

Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile fotoğraflarını instagram hesabından paylaştı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen kayak merkezlerini gidilmesinin yasak olmaması Akalın'ı sevindirdi.

Koronavirüs salgınından her fırsatta çok korktuğunu dile getiren Akalın, kayak merkezlerinin açıldığını duyunca korkusunu unuttu.

Akalın yaptığı paylaşımda "Devletimiz kayak merkezleri için özel izin çıkardığını açıklayınca biz de yararlanalım dedik" ifadelerine yer verdi.

Akalın'ın kayak merkezinden paylaşımda bulunduğu makyajsız fotoğrafı takipçilerini şaşırttı. Hayranları Akalın'ı bu haliyle tanımakta zorluk çekti.

Akalın kendisine gelen tepkilereyse "3 gün önce kar otellerin hepsine izin çıktı! Madem meraklısın bu işlere önce oku" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Demet Akalın'a gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

"Zengine korona yok onu anladık."

"Ben dükkanımı kapatmışım evde bekliyorum millet kayakta kayıyorlar anlamadım"

"Ne güzel bizde soluğu evde aldık"

"Tabi korona da hep bitti ya gezin güya seyahat izni yasaktı otellere eğlencelere gitmek yasaktı"