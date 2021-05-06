Şok ayrılık! Öykü Çelik ve İsmail Berhan ilişkilerini tek kalemde bitirdi..

Survivor 2021 yarışmasına katılan ve oradan elendikten sonra Türkiye'ye denen Öykü Çelik, bir süredir birlikte olduğu İsmail Berhan ile ayrıldıklarını açıkladı. Çiftten gelen bu ayrılık haberi ise ünlü oyuncunun hayranlarını oldukça üzdü.
Güzel oyuncu paylaşımında tüm basın camiasında konuyla ilgili hassasiyet göstermelerini rica ettiğini belirterek İsmail Berhan Perinçekli ile aralarında olan ilişkilerinin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinde bitirdiklerini söyledi.
Son Güncelleme: 06.05.2021 23:05