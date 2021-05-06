Şok ayrılık! Öykü Çelik ve İsmail Berhan ilişkilerini tek kalemde bitirdi..

Survivor 2021 yarışmasına katılan ve oradan elendikten sonra Türkiye'ye denen Öykü Çelik, bir süredir birlikte olduğu İsmail Berhan ile ayrıldıklarını açıkladı. Çiftten gelen bu ayrılık haberi ise ünlü oyuncunun hayranlarını oldukça üzdü.

Düğün hazırlıkları yaptıkları öğrenilen çiftin ilişkilerini bitirme kararı sonrasında Öykü Çelik Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, sevenlerine ve hayranlarında İsmail Berhan'ın ayrıldığını duyurdu.

Güzel oyuncu paylaşımında tüm basın camiasında konuyla ilgili hassasiyet göstermelerini rica ettiğini belirterek İsmail Berhan Perinçekli ile aralarında olan ilişkilerinin karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinde bitirdiklerini söyledi.