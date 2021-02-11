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Siyah elbisesiyle poz veren Fahriye Evcen, güzelliğini gözler önüne serdi!

Güzel oyuncumuz Fahriye Evcen, sosyal medya hesabı üzerinden siyah elbisesi ile pozlarını takipçileriyle paylaştı. Oyuncumuzun saçları ile açılan dekoltesini örttüğü pozlara takipçilerinden kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:27
Siyah elbisesiyle poz veren Fahriye Evcen, güzelliğini gözler önüne serdi!
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2017’de Burak Özçivit’le evlenme kararı alan ve bu karar sonrasına ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Evcen, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile gündemde yer almayı sürdürüyor.

Pozlarına beğeni yağdı

İnstagram hesabında 11 milyonu aşkın takipçisi olan Fahriye Evcen, son olarak siyah renkli elbise ile verdiği pozu paylaştı. Oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Evcen’in bu paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni geldi.

İşte Fahriye Evcen'in siyah elbisesiyle verdiği pozlar...

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:27
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FahriyeEvcen
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