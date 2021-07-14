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Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?

Son günlerde adı ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile anılan Sitare Akbaş kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı ortaya çıktı. Ekranların sevilen ismiyle ilgili detaylı bilgiyi öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:53
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
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Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve Hande Erçel’in yakın arkadaşı olan Sitare Akbaş’ın adı son günlerde sürpriz bir isimle gündeme geldi. ünlü ismin, yakın arkadaşı olan Hande Erçel’in eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Akbaş’ın önceki gün Murat Dalkılıç’ı dinlemeye gitmesi ve göz göze şarkılar söylemesi de aşk iddialarını güçlendirdi.

Sitare Akbaş kimdir?

Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü olan oyuncu, ilk ekran deneyimini Beşinci Boyut dizisiyle yaşamıştır. Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Zeyno karakteriyle adını duyuran oyuncu Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları ve Sen Çal Kapımı dizilerinde rol almıştır.


Son Güncelleme: 14.07.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
Sitare AkbaşHande ErçelMurat Dalkılıç
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