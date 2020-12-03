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Sisi Seyhan Soylu neden hapse girdi?

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Sisi Seyhan Soylu'nun neden hapse girdiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Hapis cezası kesinleşen Seyhan Soylu'nun yaşamı hakkında bilgiler içeriğimizde.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:30
Sisi Seyhan Soylu neden hapse girdi?
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Ünlü isimlerin menajeri olarak tanınan ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu, Yeşim Salkım’ın aldırdığı koruma kararına uymayarak dört günlük hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Seyhan Soylu için Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderildi.

Sisi Seyhan Soylu neden hapse girdi?

Sanatçı Yeşim Salkım, kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle sosyal medya fenomeni Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında şikayette bulunmuştu. Mahkemeden çıkan karar neticesinde Seyhan Soylu ve Murat Övüç’e uzaklaştırma kararı verilmişti. Ancak karara uymayan Soylu, Salkım aleyhine paylaşımlar yapmaya devam etti. Bunun üzerine soluğu mahkemede alan Salkım, Soylu’nun kararı ihlal ettiğini gerekçe göstererek hakkında tazyik hapsi verilmesini talep etti.

Yeşim Salkım’ın talebi sonrasında Soylu’ya 4 günlük hapis cezası verildi. Salkım’ın avukatı bu karara itiraz etse de hapis cezasından kurtulamadı.

Sisi Seyhan Soylu kimdir?

Seyhan Soylu, öğretmen bir anne ve elçilik görevlisi bir babanın çocuğu olarak Samatya’da dünyaya geldi. Dünyaya erkek olarak gelen Soylu, küçük yaşlardan itibaren kendinde meydana gelen değişikliklerin farkında olarak ileride kadın olacağının hayalini kuruyordu.

Polis Akademisine birincilikle girmiş ancak kendi tabiriyle cinsel kimliğinden dolayı bu görevden atılmıştı. Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile beraber gözaltına alınan Soylu, Semih Tufan Gülaltay’ın destekçisi olmakla suçlandı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatından önce spermlerini dondurarak yurtdışındaki bir bankada muhafaza edilmesini sağladı. Londra’dan döndüğünde yeni hayatına bir kadın olarak başladı. Ancak ailesi bu haberi hiçbir zaman olumlu karşılamadı.



Son Güncelleme: 04.12.2020 00:25
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Anahtar Kelimeler:
SisiSeyhan SoyluYeşim Salkım
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