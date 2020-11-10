Sinem Umaş neden hapse girdi?

Bir dönemin en çok izlenen yarışmalarında gelin adayı olarak yer alan Sinem Umaş cezaevine girmesiyle yeniden gündem oldu. Umaş hakkında Hayvanları Koruma ve Yaşatma Deneği Başkanı dava açmış dava sonucunda iki ay tedbir kararı çıkmıştı. Umaş kuralı ihlal etmesi nedeniyle 3 gün zorlama hapsine mahkum edildi. Sinem Umaş kararı sosyal medya hesabından paylaştı ve hapse gireceğini duyurdu.

Sinem Umaş kimdir?

Bir dönemin en çok izlenen yarışması Gelinim Olur Musun yarışmasıyla adını duyuran Sinem Umaş, Sema Kaynana ile yaşadığı atışmalarla hafızalarda yer edinmişti. Umaş son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirirken şimdi de hapse girmesiyle gündeme geldi.

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Umaş, Gelinim Olur Musun adlı yarışmanın ardından İşte Benim Stilim adlı yarışmaya katılmış ve yeniden adını duyurmuştu. Umaş sosyal medyayı aktif olarak kullanırken son yıllarda yaşadığı değişimlerle gündem olmuştu. Son olarak Umaş hakkında 3 gün zorlama hapsi kararı verildi. Umaş bu kararı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Umaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Seni hastasın diye terkeden aynısını yaşamadan ölmesin dicem de kötülere şu dünyada hiçbir şey olmuyor. 3 gün tek düşündüğüm ladydi. Ben yanında yokken ölürse diye, benim de onu terkettiğimi düşünürse üzülürse diye. 3 gün geçmek bilmedi. Hapishaneye girdiğiniz ilk gün sizi psikologla görüştürüyorlar kendinize zarar vermeyin diye. Yaşadıklarımı anlattım şöyle dedi; “kırıldığımız yerden ışık alır güçleniriz buradan daha güçlü çıkacaksın” Ama ben artık güçlü olmak İSTEMİYORUM. Sinem sen güçlüsün bunu da atlatırsın cümlesini duymak istemiyorum. Ben verdiğim mücadelede artık ADALET İSTİYORUM. Şu iğrenç hayvansever camianızdan olmak da istemiyorum. Ben hayvanları sömüren rant kapısı yapan onları aç bırakan her kişiye açtığım savaş İÇİN sadece adaletin yanımda olmasını istiyorum adalet olursa ben kazanıcam çünkü. Hepinizin mesajlarını yorumlarını tek tek okudum binlerce kez. Hiç iyi değilim psikolojik terapime devam edicem hemen yarın psikolojik rahatsızlıklara sevk etme, itibar zedeleme, haksız gözaltı ve bir sürü sebeplerle maddi manevi tazminat davası açıcam elbet adalet tecil edecek. Ayakta duracak halim yok yorgunum ama korkmuyorum geri adım da atmıyorum çok uzun yıllar sürse de ben kazanıcam bundan adım gibi eminim.”

Sinem Umaş’ın paylaşımı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Umaş’a verilen cezanın nedenini ve Umaş ve Hayvanları Koruma ve Yaşatma Vakfı arasında yaşananları araştırmaya başladı. Sinem Umaş hapis kararının nedeni hakkında net bir açıklamada bulunmadı.