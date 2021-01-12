Sinem Öztürk Uslu 36. yaş gününde paylaştığı aile pozlarına beğeni yağdı

2016 yılında yollarını birleştiren güzel oyuncu Sinem Uslu ile yapımcı Mustafa Uslu ‘nun bu evliliklerinden geçen sene ikiz erkek bebekleri oldu. İlk kez anne ve babalık heyecanı yaşan çift gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. İkizlerinin doğumu ile birlikte setlere ara veren güzel oyuncu sinem Öztürk Uslu 36 yaşına bastı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı doğum günü pozlarıyla çok beğenilen Sinem Öztürk Uslu ailesiyle birlikte evde kutladığı doğum gününde pastasının mumlarını üflediği o anları sosyal medya hesabından paylaşarak paylaşımının altına ‘İYİKİ VARSINIZ’ notunu düştü.

Tüm içtenliği ile paylaştığı eşi ve çocukları ile pozlarına ‘Hoş geldin 36... Çok şükür... Ailem, sevdiklerim yanımda ‘ diyerek sevgilerini hissettiren yanında olmasa da mesajlarını eksik etmeyen tüm dostlarına teşekkür etti.

Güzel oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni gelirken çok sayıda kişi tarafından doğum günü kutlandı.

