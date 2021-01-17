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Sinem Kobal'ın kar fotoğrafları sosyal medyayı yıktı geçti!

İstanbul'da etkili olan kar yağışının tadını boğaz manzaralı evinin bahçesinde çıkaran Sinem Kobal'ın fotoğrafları sosyal medyayı yıktı geçti.

17 Ocak 2021 Pazar 20:37
Sinem Kobal'ın kar fotoğrafları sosyal medyayı yıktı geçti!
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Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra gelen proje tekliflerine daha dikkatli yaklaşan güzel oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımları ile gündemden hiç düşmüyor. Son olarak evinin bahçesinden paylaştığı kar fotoğraflarıyla gündeme gelen güzel oyuncunun paylaşımları sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

2021'in ilk kar yağışını boğaz manzaralı evinin bahçesinde karşılayan Sinem Kobal, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyaya damga vurdu. Takipçilerinden tam not alan başarılı oyuncunun doğal hali ise beğeni yağmuruna tutuldu. 

Ekim ayında kızı Larin'i kucağına alan çiçeği bununda anne Sinem Kobal'a Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafların altına 'Karlar Kraliçesi' yorumları yapıldı.

Sinem Kobal'ın kar pozlarını görenler bir taraftan da 'Kenan İmirzalıoğlu ve Lalin nerede?' sorularını sordular. İşte, Sinem Kobal'ın boğaz manzaralı evinin  bahçesinden yaptığı paylaşımlar:

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:37
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Anahtar Kelimeler:
Sinem KobalKenan ImirzalıoğluKar Fotoğrafları
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