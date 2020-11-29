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Sinem Kobal'ın doğumundan 1ay sonra eski formuna dönmesinin sırrı

Kızı Lalin'in doğumundan bir ay sonra eski formuna dönen Sinem Kobal'ın sırrı ortaya çıktı.Sinem Kobal diyetisyen eşliğinde özel bir diyet ve online spor dersleriyle zayıfladığı ortaya çıktı.

29 Kasım 2020 Pazar 22:36
Sinem Kobal'ın doğumundan 1ay sonra eski formuna dönmesinin sırrı
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22 Ekim’de kızı Lalin’i kucağına alan Sinem Kobal doğum sonrasından kısa bir süre sonra eski formuna kavuştu. Sinem Kobal’ın kısa sürede eski haline dönmesi sosyal medyada gündem oldu.

Sinem Kobal kızı Lalin’i kucağına aldıktan daha sonra hemen emzirme eğitimleri alan oyuncu, doğum kilolarından kurtulmak için online spor dersleri almaya başladı. Spor yanında diyetisyen tarafından özel diyet programı ile hem zayıflamaya başladı hem de diyet listesi çocuğunu emzirmesini aksatmayacak şekilde planlandı. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs nedeniyle evden dışarı çıkmayı tercih etmeyen Kobal, spor hocasıyla online spor eğitimi alıyor evde sporunu ve antrenmanını yapan Kobal beslenmesine yediklerine ve içtiklerine çok dikkat ediyor. Bu süre zarfında kızı Lalin’i emzirmeye devam ediyor.



Son Güncelleme: 29.11.2020 22:36
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Anahtar Kelimeler:
Sinem KobalKenan Sinem çifti
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