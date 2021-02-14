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Sinem Kobal'dan aşk paylaşımları

14 Şubat Sevgililer Günü için ünlülerden aşk paylaşımları geliyor. Sevgilileri ya da eşleri ile paylaşım yapıp günü kutlayan isimler arasında Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu çifti de yer alıyor. Haberimizde sevgililer günü paylaşımı yapan ünlülere yer verdik.

14 Şubat 2021 Pazar 17:11
Sinem Kobal'dan aşk paylaşımları
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14 Şubat sevgililer günü paylaşımı yapan ünlüler arasında Sinem Kobal’da yer alıyor. Eşi Kenan İmirzalioğlu ile pozlarını “Ömür boyu” yazarak paylaştı.

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalioğlu ve eşi Sinem Kobal’ın sevgililer günü paylaşımını dakikalar içinde binlerce takipçi beğendi ve yorum yaptı.

Özel anlarının fotoğraflarını “Ömür boyu” yazısı ile paylaşan Sinem Kobal eşini sevgililer gününü bu şekide kutladı. 2016 senesinde evlenen çiftin paylaşımları çok beğenildi.

Ünlü çiftin geçtiğimiz sene ekim ayında Lalin adında bir kızları oldu. Magazin dünyasının en çok takip ettiği isimler arasında yer alan çift mutlu bir evlilik sürdürüyor.

14 Şubat sevgililer günü paylaşımı yapan ünlüleri de haberimizde paylaştık.

HAKAN ALTUN

 

NESRİN CAVADZADE-GÖKHAN ALKAN

 

AMİNE GÜLŞE  "Benim en güzel 14 Şubatım, iyi ki varsınız sizi çok seviyorum"

 

BUSE VAROL - ALİŞAN

ŞÜKRAN OVALI-CANER ERKİN

 

PINAL ALTUĞ-YAĞMUR ATACAN

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:11
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Anahtar Kelimeler:
SinemKobalKenanİmirzalioğlu14şubatSevgililergünü
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