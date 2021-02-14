Sinem Kobal'dan aşk paylaşımları

14 Şubat sevgililer günü paylaşımı yapan ünlüler arasında Sinem Kobal’da yer alıyor. Eşi Kenan İmirzalioğlu ile pozlarını “Ömür boyu” yazarak paylaştı.

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalioğlu ve eşi Sinem Kobal’ın sevgililer günü paylaşımını dakikalar içinde binlerce takipçi beğendi ve yorum yaptı.

Özel anlarının fotoğraflarını “Ömür boyu” yazısı ile paylaşan Sinem Kobal eşini sevgililer gününü bu şekide kutladı. 2016 senesinde evlenen çiftin paylaşımları çok beğenildi.

Ünlü çiftin geçtiğimiz sene ekim ayında Lalin adında bir kızları oldu. Magazin dünyasının en çok takip ettiği isimler arasında yer alan çift mutlu bir evlilik sürdürüyor.

14 Şubat sevgililer günü paylaşımı yapan ünlüleri de haberimizde paylaştık.

HAKAN ALTUN

NESRİN CAVADZADE-GÖKHAN ALKAN

AMİNE GÜLŞE "Benim en güzel 14 Şubatım, iyi ki varsınız sizi çok seviyorum"

BUSE VAROL - ALİŞAN

ŞÜKRAN OVALI-CANER ERKİN

PINAL ALTUĞ-YAĞMUR ATACAN