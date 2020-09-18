Sinem Kobal'dan 8.ayında hamilelik pozları geldi!

Ünlü oyun Sinem Kobal 4 sene önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir tören ile hayatının birleştirmişti.

Gözlerden uzak sade ve mutlu bir hayatı olan çift her kesim tarafından sevilmekte ve hayranlıkla izlenmektedir.

Oyuncu Sinem Kobal daha öncede hamile olduğunu ve kız bebek dünyaya getireceğini sosyal medya üzeriden takipçilerine duyurmuştu.

Şu sıralar hamileliğinin 8.ayında olan güzel oyuncu Kobal bu günlerin anısında evinin bahçesinde fotoğraf çektirdi.

Kobal profosyonel bir şekilde çekilen bu özel pozları daha sonra instagram hesabı üzeriden takipçileriyle paylaştı.

Kobal'ın uzun pembe elbisesiyle kanı bununda olan pozları kısa süre içinde beğeni ve ünlüler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.