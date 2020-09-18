İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Malatya'da 4,1 şiddetinde deprem!
Malatya yine sallandı! 4.1 şiddetinde deprem panik yarattı
Malatya yine sallandı! 4.1 şiddetinde...
YouTube fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı
YouTube fenomeni Meriç İzgi gözaltına...
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
Sinem Kobal hamilelik özel çekimi...

Sinem Kobal'dan 8.ayında hamilelik pozları geldi!

Türk televizyon ve sinema oyuncusu Sinem Kobal hamileliğinin 8.ay pozlarının sanal alemde takipçileri ile paylaştı. Anneli heyecanı içinde olan Kobal'ın bu pozları çok beğenildi.

18 Eylül 2020 Cuma 21:22
Sinem Kobal'dan 8.ayında hamilelik pozları geldi!
Takip Et:

Ünlü oyun Sinem Kobal 4 sene önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir tören ile hayatının birleştirmişti.

Gözlerden uzak sade ve mutlu bir hayatı olan çift her kesim tarafından sevilmekte ve hayranlıkla izlenmektedir.

Oyuncu Sinem Kobal daha öncede hamile olduğunu ve kız bebek dünyaya getireceğini sosyal medya üzeriden takipçilerine duyurmuştu.

Şu sıralar hamileliğinin 8.ayında olan güzel oyuncu Kobal bu günlerin anısında evinin bahçesinde fotoğraf çektirdi.


Kobal profosyonel bir şekilde çekilen bu özel pozları daha sonra instagram hesabı üzeriden takipçileriyle paylaştı.

Kobal'ın uzun pembe elbisesiyle kanı bununda olan pozları kısa süre içinde beğeni ve ünlüler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

 

 



Son Güncelleme: 18.09.2020 21:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sinem KobalSinem Kobal HamilelikKenan Imirzalıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürekleri hoplattı
Serenay Sarıkaya mini eteğiyle yürekleri hoplattı
Dolunay Soysert: 'Emeğimize büyük saygısızlık'
Dolunay Soysert: 'Emeğimize büyük saygısızlık'
Serenay Sarıkaya siyah mini kıyafetiyle büyük beğeni topladı
Serenay Sarıkaya siyah mini kıyafetiyle büyük beğeni topladı
Mazhar Alanson Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında konuştu
Mazhar Alanson Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında konuştu
Nazlı Canyurt'tan Samsunspor paylaşımı! Ünlü spiker Atatürklü formayı beğendi!
Nazlı Canyurt'tan Samsunspor paylaşımı! Ünlü spiker Atatürklü formayı beğendi!
Pelin Akil ve Anıl Altan'ın aile pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Pelin Akil ve Anıl Altan'ın aile pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Popüler Haberler

Çek Cumhuriyeti’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Çek Cumhuriyeti asgari ücret fiyatları
Şeker hastası malulen emekli olur mu? 2020 Şeker hastaları malulen emeklilik için ne yapmalı?
Kapıcı asgari ücret 2020
Bedelli askerlik kredi başvuru şartları nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi herkese çıkar mı?
İşveren maliyet nasıl hesaplanır? 2020 SGK işveren maliyeti hesaplama
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Stajyer maaşları ne kadar? 2020 Tatil günlerinde staj parası kesilir mi?
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2020
Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Kanser hastaları nasıl malulen emekli olur? 2020 Sgk kanser hastaları malulen emeklilik şartları
İstanbul 3. Havalimanı metrosu ne zaman hizmete açılacak?
Tövbeler Olsun Cemre Karakterini Kim Canlandırıyor? Merve Erdoğan Kimdir?
Kimler SGK’dan Avans Alabilir? SGK Avans Miktarı Ne Kadar? SGK Avans Çekim Şartları Nelerdir?
Türkiye’nin hangi ülkelere korona virüs yardımında bulundu?
15 Temmuzda eczane ve noterler açık olacak mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2020
Arka Sokaklar dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Fox Tv Bay Yanlış dizisi kaç bölüm olacak?
Market için bayilik veren firmalar ve şartları 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.