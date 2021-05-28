Sinem Kobal Sıla arkadaşlığı bitti mi?

Geçtiğimiz ocak ayında dünya evine giren Sıla ve Hazer çifti ani bir karar ile evliliklerini sonlandırdı. Sıla ise ismini son zamanlarda İlker Kaleli ile duyurdu. Sosyal medya üzerinde fotoğraf paylaşan çift gündemi sarstı. Sıla ve Kaleli aşkından sonra arkadaşlık bozuluyor mu soruları sorulmaya başladı. Burçin Terzioğlu ile yakın arkadaş olan Sinem Kobal instagram üzerinden Sıla’yı arkadaşlıktan çıkardı. Sıla ve Hazer çiftinin düğününe katılan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu davete katılan sayılı isimlerden olmuştu.

‘’Dost kaldık’’ demişti

Burçin Terzioğlu bir süredir Umut Duygu ile ilişki yaşamaktadır. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin İlker Kaleli soruları Terzioğlu’na yöneltildi. ‘’İlişimiz bitti ama düşman değiliz. Dost kaldık. Bu konu hakkında konuşmaya gerek yok’’ diyerek açıklama yaptı.

Son zamanlarda aşk iddiaları ile gündeme gelen Sıla hiçbir açıklama yapmaması ardından İlker Kaleli ile birlikte sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan etti. Fotoğrafların altına ‘Canımın canı’ yazan Sıla’nın bu sözü geçen senelerde Eşi Hazer içinde kullandığı ortaya çıktı. Geçen sene Hazer ile evlenmeden önce Ahmet Kural ile ilişki yaşayan Sıla aşk hayatında yüzü gülmezken şuan ki ilişkisinde mutlu olduğu birbirlerine söyledikleri sözler ile gösterdiler.