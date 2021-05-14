Sinem Kobal ''Mutlu bayramlar'' diledi, herkes Lalin'i sordu!

2016 yılında dünya evine giren oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin’i kucaklarına aldılar.
Kobal, Lalin doğduktan sonra setlere ara verdi.
Kobal’ın bayramda paylaştığı fotoğraflarda gözler Lalin’i aradı. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuya Lalin ile fotoğraf gelip gelmeyeceği soruldu.
Sinem Kobal’ın bayram fotoğraflarına yorum yağdı.
Kobal, evinden paylaştığı fotoğraflarda sevenlerine ‘’Mutlu bayramlar’’ dileklerini gönderdi.
Son Güncelleme: 14.05.2021 09:00