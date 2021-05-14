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Sinem Kobal ''Mutlu bayramlar'' diledi, herkes Lalin'i sordu!

Selena dizisiyle yıldızı parlayan Sinem Kobal, 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirdi. Kısa süre önce bebeklerini kucaklarına alan Sinem-Kenan çifti, kızlarını magazine göstermeme kararı almıştı. Sinem Kobal, kısa süre önce Lalin bebekle fotoğraf paylaşarak bu kararı bozdu. Dün yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu, bebeğini yine göstermedi. Sinem Kobal ''Mutlu bayramlar'' diledi ama herkes Lalin'i sordu! İşte detaylar...

14 Mayıs 2021 Cuma 09:00
Sinem Kobal ''Mutlu bayramlar'' diledi, herkes Lalin'i sordu!
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2016 yılında dünya evine giren oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 6 ay önce ilk bebekleri Lalin’i kucaklarına aldılar.

Kobal, Lalin doğduktan sonra setlere ara verdi.

Güzel oyuncu kısa süre önce kural bozarak Lalin’in yüzünü paylaşmıştı.

Kobal’ın bayramda paylaştığı fotoğraflarda gözler Lalin’i aradı. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncuya Lalin ile fotoğraf gelip gelmeyeceği soruldu.

Sinem Kobal’ın bayram fotoğraflarına yorum yağdı.

Kobal, evinden paylaştığı fotoğraflarda sevenlerine ‘’Mutlu bayramlar’’ dileklerini gönderdi.


Son Güncelleme: 14.05.2021 09:00
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Anahtar Kelimeler:
Sinem KobalLalin
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