Sinem Kobal İmirzalıoğlu'nun bebeği ne zaman doğacak

14 Ağustos 1987(33) İstanbul doğumlu genç oyuncu Sinem Kobal İmirzalıoğlu 14 Ağustos 2016 yılında meslektaşı olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine girmişti. Şubat ayında hamileliğini duyuran güzel oyuncu işler yolunda giderse ekim ayında bebeğini dünyaya getirecek. Covid-19 salgını içinde bebeğine kavuşacak olan ünlü çift heyecanlı ve endişeli olduklarını dile getiriyor. Sinem Kobal İmirzalıoğlu bir kız bebek bekliyor. Covid-19 salgını nedeniyle çift temkini elden bırakmıyor, dışarıda önemli bir işleri yoksa asla çıkmıyorlar. Sinem Kobal İmirzalıoğlu bebeğini dünyaya normal doğum ile getirmek istediğinden dolayı sınırlarını zorlayacak. Ekim ayında güzel oyuncunun bebeğini kucağına alması bekleniyor. Güzel oyuncu bebeği ile vakit geçirmek istediği için 2021-2022 sezonu için gelen senaryo tekliflerinin yüzüne bile bakmadan geri çeviriyor.