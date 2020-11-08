Sinem Kobal doğumdan sonra ilk kez paylaşım yaptı

4 sene önce oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde kızları Lalin'i kucağına aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Kobal, hamileliği süresincede sosyal medyada paylaşımlarını yapmış ve takipçilerinin ihmal etmemişti.

Kobal bebeğinin cinsiyeti ve isminie takipçilerine sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde kızı Lalin'ini kucaklarına alan mutlu çift şu sıralar kızları ile birlikte evlerinde zaman geçiriyor.

Sinem Kobal ise doğumdan sonra ilk kez sanal alemde hayranlarına paylaşım yaptı.

Çiçeği bununda anne olan Sinem Kobal kızı lalin'in uykuda olduğunu zamanı fırsat bilip köpeği Çiko ile hayranlarına poz verdi.

Kobal'ın bu pozlarını gören takipçileri beğeni yağdırdı ve Kobal'a 'Hiç doğum yapmamış gibisiniz' yorumları yaptı.

İşte Sinem Kobal'ın sosyal medya hesabında takipçilerin verdiği o fit pozlar