İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Sinan Tuzcu nikah masasına oturdu

2021 yılının düğünleri ünlülerden gelmeye başladı. 2016 yılında Dolunay Soysert’ten boşanan oyuncu Sinan Tuzcu ikinci kez dünya evine girdi. Oynadığı dizi sezon finali yapar yapmaz nikah masasına oturan Tuzcu hakkında merak edilenler haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 13:13
Sinan Tuzcu nikah masasına oturdu
Takip Et:

45 yaşındaki yetenekli oyuncu Sinan Tuzcu’nun yer aldığı dizi sezon finali yaptı. Tatile giren Tuzcu 1.5 yıldır ilişki yaşadığı Beyza Kapu ile evlendi. Nikah törenini Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü’nde gerçekleştiren çift mutluluk pozlarını da verdiler. Sevilen oyuncunun nikah törenine geçen sene rol aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy yer aldı. Fenerbahçe Yelken Spor Kulübünde gerçekleşen nikah töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nikahı kıyan isim oldu.

Yetenekli oyuncu adını birçok dizide duyurdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro ana sanat dalı bölümünde mezun olan Sinan Tuzcu oyunculuk kariyerinde eğitimler alarak devam etti. Mezun olduktan sonra Londra’da Arcola Theeatre bünyesinde görev aldı. İlk dizisi Ihlamurlar Altında dizisi ile 2006 yılında ekranlarla buluştu. Aynı yıl içerisinde Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu Ayşe Opereti adlı oyunda kendisini gösterdi. Kariyerinde oynadığı dizilerdeki başarısı ile herkesin beğenisi topladı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 13:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sinan Tuzcu EvlendiSinan Tuzcu Ikinci Kere Nikah Masasında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reşat Strik Müslüman mı, dini ne?
Reşat Strik Müslüman mı, dini ne?
Şevval Sam Kimdir? Kaç yaşındadır? Çocuğu var mı? işte detaylar
Şevval Sam Kimdir? Kaç yaşındadır? Çocuğu var mı? işte detaylar
Hasan Saltık kimdir? Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık nereli, kaç yaşında, neden öldü?
Hasan Saltık kimdir? Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık nereli, kaç yaşında, neden öldü?
Orkun Işıtmak kimle evlendi? Youtuber Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kimdir?
Orkun Işıtmak kimle evlendi? Youtuber Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar kimdir?
Şeyma Subaşı tektaş yüzüğünün markası ve fiyatı nedir ?
Şeyma Subaşı tektaş yüzüğünün markası ve fiyatı nedir ?
Muhammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Muhammed Al Saloussi nerelidir?
Muhammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi Muhammed Al Saloussi nerelidir?

Popüler Haberler

TJK 7 Haziran 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Bugün kimin maçı var? 7 Haziran 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışında ne var?
Star TV'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? Star TV 7 Haziran 2021 Pazartesi günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Show TV'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
7 Haziran 2021 Pazartesi günü TRT Spor yayın akışı
Kanal 7'de 7 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 7 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi TV 8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
7 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
Yaralı Kalbim dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
HES kodu alma sms ile nasıl yapılır? 2021
Vedat Ulutaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Alev Alev dizisinde Korkut karakterini Yiğit Sertdemir canlandırıyor
Acemi Anneler dizisi Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit kimdir, nereli, kaç yaşında?
e-Devlet şahıs ödemesi banka hesabı tanımlamaları nasıl yapılır? Şahıs ödemeleri ne zaman yatırılır?
Son Yaz yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Son Yaz yeni bölümde neler olacak?
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?
Akrep 25. bölüm fragman izle - Akrep 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
7 Haziran 2021 Pazartesi Fox TV yayın akışında ne var?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı 8 Haziran 2021 Çarşamba - Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.