Sinan Tuzcu nikah masasına oturdu

45 yaşındaki yetenekli oyuncu Sinan Tuzcu’nun yer aldığı dizi sezon finali yaptı. Tatile giren Tuzcu 1.5 yıldır ilişki yaşadığı Beyza Kapu ile evlendi. Nikah törenini Fenerbahçe Yelken Spor Kulübü’nde gerçekleştiren çift mutluluk pozlarını da verdiler. Sevilen oyuncunun nikah törenine geçen sene rol aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisindeki rol arkadaşları İrem Helvacıoğlu, Cem Kenar ve Furkan Aksoy yer aldı. Fenerbahçe Yelken Spor Kulübünde gerçekleşen nikah töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nikahı kıyan isim oldu.

Yetenekli oyuncu adını birçok dizide duyurdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro ana sanat dalı bölümünde mezun olan Sinan Tuzcu oyunculuk kariyerinde eğitimler alarak devam etti. Mezun olduktan sonra Londra’da Arcola Theeatre bünyesinde görev aldı. İlk dizisi Ihlamurlar Altında dizisi ile 2006 yılında ekranlarla buluştu. Aynı yıl içerisinde Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu Ayşe Opereti adlı oyunda kendisini gösterdi. Kariyerinde oynadığı dizilerdeki başarısı ile herkesin beğenisi topladı.