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Sinan Özen'in yeni imajı herkes tarafından beğenildi!

Uzun zamanlar kızının sağlık sorunlarından dolayı zor günler yaşayan Sinan Özen yeni imajı ile gündeme oturdu. İşte ünlü şarkıcı Sinan Özen’in yeni imajı…

16 Mayıs 2021 Pazar 15:23
Sinan Özen'in yeni imajı herkes tarafından beğenildi!
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Şarkıcı Sinan Özen geçtiğimiz senelerde saç ektirmesi sonrasında imajında çok büyük bir değişim yapmamıştı. Özen bayramda yapmış olduğu paylaşım ile yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu.

Saçını uzatan Özen'in yeni tarzı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri dünyaya gelmiş ancak kız bebekleri Neva bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görmeye başlamış ve defalarca ameliyata girmişti.


Son Güncelleme: 16.05.2021 15:23
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Anahtar Kelimeler:
Sinan özenSaçİmajKız
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