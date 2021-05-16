Sinan Özen'in yeni imajı herkes tarafından beğenildi!

Şarkıcı Sinan Özen geçtiğimiz senelerde saç ektirmesi sonrasında imajında çok büyük bir değişim yapmamıştı. Özen bayramda yapmış olduğu paylaşım ile yeni imajını da takipçilerinin beğenisine sundu.

Saçını uzatan Özen'in yeni tarzı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri dünyaya gelmiş ancak kız bebekleri Neva bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görmeye başlamış ve defalarca ameliyata girmişti.