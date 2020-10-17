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Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı

Ünlü şarkıcı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal'ın bağırsak rahatsızlığı olan 8 aylık bebekleri bugün tedavisi için 7. kez ameliyata masasına yatıyor. Kızlarını ameliyata yolcu eden Sinan Özer ve Burcu Kartal yaşanan bu duygusal anlarda göz yaşlarına boğuldu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 15:03
Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı
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Sevilen sanatçı Sinan Özen ve Burcu Kartal 2016 yılında girdikleri dünya evinde  2020 yılında doğan ikiz bebekleri ile mutluluklarına mutluluk kattılar. Neva ve Sanberk adını verdikleri bebeklerinden Neva’nın bağırsaklarında bir problem olduğu anlaşıldı. Hemen tedavi altına alınan Neva bugün tedavisi için 7. Ameliyatına girecek.

"ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARA EMANET ETTİK"


56 yaşındaki ünlü sanatçı Sinan Özen ve eşi Burcu Kartal 8 aylık kızlarını ameliyata gönderirken göz yaşlarını tutamadılar. Oldukça duygusal anların yaşandığı zamanlarda Özen tüm sevenlerinden dualarını eksik etmemelerini istedi. Paylaşımı ile herkesin gözlerini doldurdu.

Sinan Özen’e binlerce destek mesajı gelirken herkes acil şifalar diledi. Ünlü isimlerden de destek gecikmedi geçmiş olsun dileklerini ileten sanatçılar küçük neva için dualar ettiler.



Son Güncelleme: 17.10.2020 15:03
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Anahtar Kelimeler:
Sinan özenKızı
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