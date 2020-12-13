Sinan Akçıl'dan olay sözler: 'Benim konumum Jay-Z, Beyonce'mi bulamadım'

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Youtube’da ‘Sanane Cihanna’ adlı programa konuk oldu. Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl, birçok kişiyi hedef alan söylemlerde bulundu.
‘’Benim konumum Jay-Z, Beyonce’mi bulamadım’’
Çarpıcı sözlerine devam eden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile ayrıldıktan sonra onu sahte hesaplardan takip ettiğini itiraf ederek ‘’Bir kadının kontrolüm altında olmasını seviyorum’’ dedi. Eski eşi Kıratlı’ya saygı duyduğunu ifade eden Akçıl, bir kızının olmasını çok istediğini de vurguladı.
Son Güncelleme: 13.12.2020 16:49