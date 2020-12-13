Sinan Akçıl'dan olay sözler: 'Benim konumum Jay-Z, Beyonce'mi bulamadım'

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Youtube’da ‘Sanane Cihanna’ adlı programa konuk oldu. Burcu Kıratlı ile boşanan Sinan Akçıl, birçok kişiyi hedef alan söylemlerde bulundu.

‘’Benim konumum Jay-Z, Beyonce’mi bulamadım’’

Daha önce evlenip boşandığı, sonra da yeniden ilişki yaşadığı Burcu Kıratlı hakkında konuşan Akçıl, iletişim halinde olduklarını ancak şu an bir ilişki yaşamadıklarını söyledi. İlişki konusuna farklı bir önek vererek değinen Akçıl, ‘’Benim konumum aslında Jay-Z, bir tek onun gibi Beyonce’mi bulamadım’’ dedi.

Çarpıcı sözlerine devam eden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile ayrıldıktan sonra onu sahte hesaplardan takip ettiğini itiraf ederek ‘’Bir kadının kontrolüm altında olmasını seviyorum’’ dedi. Eski eşi Kıratlı’ya saygı duyduğunu ifade eden Akçıl, bir kızının olmasını çok istediğini de vurguladı.