Sinan Akçıl'dan olay sözler: Aşk ateşinden yanıyorum!

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2018 yılında evlenmiş ve bu evlilikten 9 ay sonra sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ayrıldıktan sonra yeniden ilişki yaşamaya başlayan çiftin aşkları tam gaz devam ediyor.

‘’Aşk ateşinden yanıyorum’’

Geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Sinan Akçıl, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Soğuk havada şort giyen Akçıl, muhabirlerin ‘’Üşümüyor musunuz?’’ sorusu üzerine ‘’Bu aralar çok mutluyum. Adeta aşk ateşinden yanıyorum. Bu aşk ateşi beni soğuktan koruyor’’ ifadelerini kullandı.

Eski eşi Burcu Kıratlı ile yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı, nikah tarihiyle ilgili bilgi vermedi.