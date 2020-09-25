Sinan Akçıl: 'İlk kez tek eşliyim'

Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına konuk olan şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Burcu Kıratlı ile evlenip boşandıktan sonra yeniden birlikte olduklarını söyleyen Akçıl, önceden çapkın biri olduğunu söyledi.
‘‘ İlk kez tek eşliyim’’
‘’ Şu an Burcu ile beraberiz. Daha önce evlendik ve boşandık şimdi devam ediyoruz. Ayrılığımızın nedeni inatlaşmaydı. Ayrıldıktan sonra ‘oh be’ dedim ama tahmin ettiğim gibi olmayınca tekrar denedik’’
Son Güncelleme: 25.09.2020 17:59