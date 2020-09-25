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Sinan Akçıl: 'İlk kez tek eşliyim'

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında açıklamalarda bulunan şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evlenmeden önce çapkın biri olduğunu ifade ederek 'İlk kez tek eşliyim' dedi.

25 Eylül 2020 Cuma 17:59
Sinan Akçıl: 'İlk kez tek eşliyim'
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Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına konuk olan şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulundu. Burcu Kıratlı ile evlenip boşandıktan sonra yeniden birlikte olduklarını söyleyen Akçıl, önceden çapkın biri olduğunu söyledi.

‘‘ İlk kez tek eşliyim’’


Sinan Akçıl evlenmeden önce çapkın biri olduğunu ifade ederken şunları söyledi: ‘’ Son ilişkime kadar bayağı çapkındım. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim’’ dedi. Akçıl sözlerine şöyle devam etti:

‘’ Şu an Burcu ile beraberiz. Daha önce evlendik ve boşandık şimdi devam ediyoruz. Ayrılığımızın nedeni inatlaşmaydı. Ayrıldıktan sonra ‘oh be’ dedim ama tahmin ettiğim gibi olmayınca tekrar denedik’’



Son Güncelleme: 25.09.2020 17:59
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Anahtar Kelimeler:
Sinan AkçılArmağan ÇağlayanBurcu Kıratlı
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