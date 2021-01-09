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Simge Sağın'dan aşk dolu kare!

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, sevgilisi Aytaç Özgümüş ile araba çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Sağın'ın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

09 Ocak 2021 Cumartesi 17:35
Simge Sağın'dan aşk dolu kare!
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Ünlü pop yıldızı Simge Sağın, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Aytaç Özgümüş ile karesini Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Sosyal medyada özel hayatı ile ilgili paylaşım yapmaktan hoşlanmayan Sağın, bu kez hayranlarını şaşırttı.

Aşk dolu kare!

39 yaşındaki Simge Sağın, sevgilisi Aytaç Özgümüş ile arabada çekilen bir karesini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Siyah-beyaz efekt ile paylaştığı fotoğrafa sevgilisini etiketleyen Sağın, kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Simge Sağın’ın aşk dolu pozu takipçilerinden tam not aldı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 17:35
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Anahtar Kelimeler:
Imge SağınAytaç özgümüşAşk
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