Silikonlarının patladığı iddia edilmişti... Serenay Sarıkaya estetik merkezinden çıkarken görüntülendi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın magazin gündeminden düşmüyor. Bu kez adı göğüs silikonlarıyla alakalı yaşadığı bir sıkıntı nedeniyle gündeme gelmişti. Henüz bu konuya açıklama getirmeyen Serenay Sarıkaya yakın bir zamanda Nişantaşı’nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülendi.

Silikonlarının patladığı iddia edilen Serenay Sarıkaya muhabirlerin sorduğu soruları yanıtsız bırakarak hızla aracına binerek orayı terk etti.

İddialara göre Serenay Sarıkaya’nın silikonları patlamış daha sonrasında da özel bir hastaneye giderek burada kendi adı soyadını vermeden başka isim ile estetik olmuştu.

Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde göğüslerine estetik yaptırmak için özel bir hastaneye adını ve soyadını değiştirerek kayıt olduğu iddia edilmişti.

Bu iddialara Serenay Sarıkaya’nın menajerinden açıklama gelmiş ve adını seren Kaya olarak değiştirdiği iddialarını yalanmıştı. Adı geçen Özel hastanede de açıklamalarda bulunarak iddiaların asılsız olduğunu ve hastaneyi zan altında bırakıldığını söylemişti.

Hastanenin yapmış olduğu açıklamada iddiaların aslı olmadığı ve Serenay Sarıkaya’nın kendi adıyla 7-8 Ekim tarihlerinde hizmet alıp taburcu olduğu söylendi.

Ortaya atılan tüm bu iddialar sonrasında Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü oyuncuya yöneltilen estetik mi oldunuz sözlerini Serenay Sarıkaya yanıtsız bırakarak Acelesi olduğunu sonra konuşacağını belirterek hızla oradan uzaklaştığı anlar görüntülendi.