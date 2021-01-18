Sıla ve şef Hazer Amani'nin evlilikleri tek celsede bitti

2020 yılının Ocak ayında hayatlarını birleştiren ünlü şarkıcı Sıla ve ünlü şef Hazer Amani'nin boşandığı öğrenildi. Bir süredir aralarında boşanacakları yönünde ortaya atılan iddialar sonrası çiftin bugün Bodrum’da boşandığı bildirildi. Bodrum Adliyesi'nde tek celsede boşanan çiftin boşanma davaları yaklaşık 15 dakika sürdü.

Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan boşanacaklar iddialarına karşı bir açıklama yapan Sıla ve Hazer Amani çifti, söylentilerin doğru olduğunu ve boşanma kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada boşanma konusunda kararlı olduklarını belirterek, boşandıktan sonra da dost olarak kalmak istediklerini söylemişlerdi.

Bodrum adliyesinde görülen boşanma davasına Sıla avukatı Mehtap Kaya ile gelirken Hazer Amani ise avukatı Süsen Gödekmerdan ile geldi.

Saat 10.00'da başlayan boşanma davası 10.15’te sona erdi. Gazetecilerin sorusu üzerine boşandıklarını ifade eden Sıla, basın mensuplarına teşekkür ederek adliyeden ayrıldı.