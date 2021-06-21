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Sıla-Ahmet Kural davasında şok gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiası ile şikayetçi olan Sıla, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylediği video görüntüsünün Kural’ın avukatı tarafından basına sızdırıldığını iddia etti. İşte gündem yaratan Sıla-Ahmet Kural davasında yaşanan son dakika gelişmeleri…

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:22
Sıla-Ahmet Kural davasında şok gelişme! Yeni görüntüler ortaya çıktı
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Sıla, 29 Ekim 2018’de o zamanlar birlikte olduğu Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’de bulunan evinde darp edildiğini ve Kural’ın kendisine hakaretler savurarak tehdit ettiğini ileri sürerek oyuncudan şikayetçi olmuştu. Tarafların uzlaşmaya varamaması sonrasında İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Ahmet Kural’a; hakaret, tehdit ve basit yaralama gibi suçlardan dolayı toplamda 1 sene 1 aydan 5 seneye dek hapis istemi ile dava açılmasına karar verilmişti.

16 ay 20 gün hapis cezası aldıktan sonra cezasının ertelenmesine karar verilen Kural’la ilgili karar, İstinaf Mahkemesi’nce bozularak dosya tekrardan yerel mahkemeye yollanmıştı.

Söz konusu olayın yaşandığı ilk gün, Sıla’nın şarkı söylediği anların kaydedildiği video gündeme gelmişti. Şiddet olayından 18 saat sonra çekildiği söylenen video, davaya delil olarak koyulmuş ve videoda Sıla’nın kolu ile yüzünde darp izlerinin olmadığı dikkat çekmişti.

Söz konusu videonun yayınlanmasından sonra şarkıcı savcılığı başvuru yaparak, yaşanan şiddet olayı sonrasında üzüntüsünün sürdüğünü ve psikiyatrist Cem Mumcu ile görüşme yaptığını söyledi.

“Aleyhime delil yaratmayı istediler”

Psikolojik açıdan toparlanması için psikiyatristinin isteğiyle şarkı söylediğini belirten şarkıcı, şunları söyledi:

“O esnada çekilen görüntü basına sızdı. Görüntülerin bir bölümü kesilerek çıkarıldı ve böyle haber yapıldı. Sanki ben şiddete maruz kalmadım, bunları kendim uydurdum, vücudum ile yüzümde hiçbir darp izi yokmuş, ardından gülerek eğlenmişim gibi kamuyu yanıltıcı ve soruşturma seyrini benim aleyhime etkileyen haberler yapıldı.

Söz konusu haber ile alakalı videoların Ahmet Kural ile avukatınca servis edildiği bilgisine ulaştım. Bu haberlerin ardından bazı kişiler benim aslında şiddete maruz kalmadığımı, söz konusu iddia ile delilleri uydurduğumu düşünmeye başladılar. Sonrasında da üstünde oynama yapılan video benim aleyhimde delil olarak kullanıldı.”

Yeterli delil olmadığına karar verildi

Şarkıcının yaptığı ihbar üzerine Kural’ın avukatı Sibel Aydın’la ilgili adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Ancak savcılık yeterli delil olmadığı gerekçesi ile dosyayı kapatmaya karar verdi.


Son Güncelleme: 21.06.2021 16:22
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Sıla Ahmet Kural Davasında Yaşanan Yeni GelişmelerSılanın şiddet Sonrası çekilen Görüntüleri
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