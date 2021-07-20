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Sıkı dostların arası mı açıldı? Enis Arıkan’dan Ezgi Mola’ya Masumlar Apartmanı tehdidi: “Piyasadan silerim…”

Ünlü oyuncular Ezgi Mola ve Enis Arıkan dostluğu herkes tarafından bilinmektedir. İkili gerek samimiyetleri ile gerek aralarındaki bağ ile sık sık magazin gündemine de gelmektedir. Peki ikilinin arasına kara kedi mi girdi? Enis Arıkan neden sitem etti? İşte detaylar...

20 Temmuz 2021 Salı 04:58
Sıkı dostların arası mı açıldı? Enis Arıkan’dan Ezgi Mola’ya Masumlar Apartmanı tehdidi: “Piyasadan silerim…”
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Sıkı bir dostlukları olan Enis Arıkan ve Ezgi Mola öğrencilik yıllarından beri arkadaşlıklarını sürdürüyorlar. Nadir bulunan bir dostluğa sahip olan ikili Kocan Kadar Konuş filminde birlikte rol alarak dostluklarını taçlandırdı. Bunun yanı sıra “10 11 12” tiyatro oyununda da birlikte oynayan dostlar ardından büyük ses getiren “Alice” müzikalinde de beraberlerdi. Daha sonra Ezgi Mola “Masumlar Apartmanı”  dizisinde Enis Arıkan ise “Camdaki Kız” dizisinde oyunculuklarını konuşturdu. Lakin bu hızlı tempo dostların görüşmesine engel oldu. Özel günlerde de birbirlerinden uzak kalan dostlar sosyal medya üzerinden şaka yollu birbirlerine laf atmaya başladı.

“Piyasadan öyle bir silerim ki…”

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin Alaçatı’daki mekanında geçtiğimiz gün Enis Arıkan DJ kabininde yer alıyordu. Geçtiğimiz yaz dostu Ezgi Mola ile burada iken bu sene yalnızdı. Enis Arıkan bunun üzerine şaka yolu ile “

Hepimiz Ezgi’yi bekledik. DJ kabinindeyken ‘cee’ yapacak falan diye bekledim, gelmedi

” dedi.

Arıkan, şaka yaparken ne kadar alındığını da gösterdi. İkili bunun üzerine birbirleri ile dalga geçerek dostluklarını bir kez daha gösterdi. Enis Arıkan dostuna “

Onu piyasadan öyle bir silerim ki, haberi olmaz biliyor musunuz çocuklar? Bir bakmışsın, Masumlar Apartmanı’nda Safiye benim

” sözlerini söyledi. Mola ise bunlara karşı “Gerçek yüzü” diyerek arkadaşının fotoğrafına şeytan boynuzu koyarak paylaştı.

Son Güncelleme: 20.07.2021 04:58
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Anahtar Kelimeler:
EzgiMolaEnisarıkan
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