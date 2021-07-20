Sıkı dostların arası mı açıldı? Enis Arıkan’dan Ezgi Mola’ya Masumlar Apartmanı tehdidi: “Piyasadan silerim…”

Sıkı bir dostlukları olan Enis Arıkan ve Ezgi Mola öğrencilik yıllarından beri arkadaşlıklarını sürdürüyorlar. Nadir bulunan bir dostluğa sahip olan ikili Kocan Kadar Konuş filminde birlikte rol alarak dostluklarını taçlandırdı. Bunun yanı sıra “10 11 12” tiyatro oyununda da birlikte oynayan dostlar ardından büyük ses getiren “Alice” müzikalinde de beraberlerdi. Daha sonra Ezgi Mola “Masumlar Apartmanı” dizisinde Enis Arıkan ise “Camdaki Kız” dizisinde oyunculuklarını konuşturdu. Lakin bu hızlı tempo dostların görüşmesine engel oldu. Özel günlerde de birbirlerinden uzak kalan dostlar sosyal medya üzerinden şaka yollu birbirlerine laf atmaya başladı.

“Piyasadan öyle bir silerim ki…”

Hepimiz Ezgi’yi bekledik. DJ kabinindeyken ‘cee’ yapacak falan diye bekledim, gelmedi

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çiftinin Alaçatı’daki mekanında geçtiğimiz gün Enis Arıkan DJ kabininde yer alıyordu. Geçtiğimiz yaz dostu Ezgi Mola ile burada iken bu sene yalnızdı. Enis Arıkan bunun üzerine şaka yolu ile “” dedi.

Onu piyasadan öyle bir silerim ki, haberi olmaz biliyor musunuz çocuklar? Bir bakmışsın, Masumlar Apartmanı’nda Safiye benim

Arıkan, şaka yaparken ne kadar alındığını da gösterdi. İkili bunun üzerine birbirleri ile dalga geçerek dostluklarını bir kez daha gösterdi. Enis Arıkan dostuna “” sözlerini söyledi. Mola ise bunlara karşı “Gerçek yüzü” diyerek arkadaşının fotoğrafına şeytan boynuzu koyarak paylaştı.