Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat Acun Ilıcalı'ya sitem etti

Ocak 2021’de izleyicilerle buluşacak olan Acun Ilıcalı’nın yeni dijital dizi-film platformunda yayınlanacak dizilerden birisi de Sihirli Annem’in yeni versiyonu olacak. Dizi ile ilgili ilk olarak yeni versiyondan eski kadrodan kimsenin haberi olmadığı ve teklif götürülmesi haberleri çıkmıştı.

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı açıklamada kızı Melisa’nın bir gün Sihirli Annem izlediğini gördüğünü ardından Sihirli Annem’i yeniden çekme kararı aldığını açıklamıştı. Dizinin önceki versiyonundakarakterine hayat veren Gül Onat, Acun Ilıcalı’nın sözlerinin gücüne gittiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Acun Ilıcalı’dan kızım seviyor diye değil başarılı bir dizi olduğundan çekiyorum demesini beklerdim sözlerini kullandı.