İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat Acun Ilıcalı'ya sitem etti

Sihirli Annem dizisinin önceden yayınlanan versiyonunda Perihan karakterini canlandıran Gül Onat Acun Ilıcalı'nın Melisa'nın diziyi izlediğini görünce yeniden çekme kararı aldığını açıklamasının gücüne gittiğini açıkladı. Onat ayrıca dizinin fenomen bir dizi olduğunu da ekledi.

13 Aralık 2020 Pazar 16:57
Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat Acun Ilıcalı'ya sitem etti
Takip Et:

Ocak 2021’de izleyicilerle buluşacak olan Acun Ilıcalı’nın yeni dijital dizi-film platformunda yayınlanacak dizilerden birisi de Sihirli Annem’in yeni versiyonu olacak. Dizi ile ilgili ilk olarak yeni versiyondan eski kadrodan kimsenin haberi olmadığı ve teklif götürülmesi haberleri çıkmıştı.

Acun Ilıcalı son olarak yaptığı açıklamada kızı Melisa’nın bir gün Sihirli Annem izlediğini gördüğünü ardından Sihirli Annem’i yeniden çekme kararı aldığını açıklamıştı. Dizinin önceki versiyonunda Perihan karakterine hayat veren Gül Onat, Acun Ilıcalı’nın sözlerinin gücüne gittiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda Acun Ilıcalı’dan kızım seviyor diye değil başarılı bir dizi olduğundan çekiyorum demesini beklerdim sözlerini kullandı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 16:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SihirliannemPerihanGülonat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinan Akçıl'dan olay sözler: 'Benim konumum Jay-Z, Beyonce'mi bulamadım'
Sinan Akçıl'dan olay sözler: 'Benim konumum Jay-Z, Beyonce'mi bulamadım'
Ebru Polat kırmızı gecelikli pozuyla beğeni topladı
Ebru Polat kırmızı gecelikli pozuyla beğeni topladı
Yasmin Erbil olaylı pozlarına devam ediyor
Yasmin Erbil olaylı pozlarına devam ediyor
Ukraynalı model Daria Kyryliuk, şikayetini geri çekti
Ukraynalı model Daria Kyryliuk, şikayetini geri çekti
Ayrılık sonrası ilk hamle Kaan Yıldırım'dan geldi
Ayrılık sonrası ilk hamle Kaan Yıldırım'dan geldi
Aslışah Alkoçlar milyonluk tektaşını gizledi
Aslışah Alkoçlar milyonluk tektaşını gizledi

Popüler Haberler

Anthony Joshua - Kubrat Pulev maçı kim kazandı? Youtube Joshua - Pulev maç özeti ve sonucu
Bir Başkadır Hayrunnisa kimdir? Bige Önal kimdir?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
EBA 14-20 Aralık ders programı yayınlandı!
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yemin dizisinde Münevver karakterini Melahat Abbasova canlandırıyor
14 Aralık 2020 Güneş Tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
Bim yılbaşı indirimli ürünler kataloğu
Mavi Kış indirim günleri kampanyası ile Mavi Online ve Mağazalarında büyük indirimler
Günlük burç yorumları 7 Ağustos 2019 Çarşamba - Burcunuza göre gündelik yaşamınızda nelerle karşılaşacaksınız?
Çukur Evde 1. bölüm ile youtube'da yayınlandı! Binlerce soru yağdı
Konut kredisi faizlerinde bir indirim haberi de Garanti BBVA’dan! Garanti BBVA konut kredisi faizleri düştü!
Kırmızı Oda yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Kırmızı Oda yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Hava çağı nedir, ne demek? 21 25 Aralık 2020 tarihlerinde ne olacak?
Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı gündemi ne olacak?
SGK anlaşmalı özel hastanelerdeki fizik tedavi ücretleri 2020
Vakıfbank EFT ve Havale işlem ücreti 2020
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
Amerika'da bir adam kalkmaya hazırlanan uçağın kanadına tırmandı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.