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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, sevgilisiyle Uludağ'da tatil yapıyor

Sihirli Annem'in turuncu saçlı ve çilli oyuncusu Zeynep Özkaya, oyunculuğu bıraktı ama Instagram'ı aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Takipçileriyle sık sık fotoğraf paylaşan Özkaya, Uludağ tatilinden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sevgilisiyle beraber gittiği tatilden aşk dolu fotoğraflar paylaşıyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:57
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, sevgilisiyle Uludağ'da tatil yapıyor
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2003’te yayınlanan Sihirli Annem dizisinin Çilek’i Zeynep Özkaya artık 23 yaşında. Özkaya, Sihirli Annem dizisinden sonra Sihirli Annem’in yeni versiyonları dahil birkaç projede daha yer aldı ve oyunculuğu bıraktı.

Instagram fenomenlerinden biri olan Özkaya, sosyal medya uygulamalarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sevgili Oğulcan’la olan fotoğraflarını sıklıkla paylaşan Özkaya, Uludağ tatillerinden de fotoğraflar paylaşmaya başladı. Özkaya, sevgili olan fotoğraflarını hem gönderi olarak hem de hikaye olarak paylaşıyor. Güzel çift, Uludağ’da kayak yaptıkları sırada çektikleri bir pozu paylaştı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:57
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Anahtar Kelimeler:
Zeynep özkayaOğulcanSihirli AnnemçilekUludağKayak
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