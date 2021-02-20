Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, sevgilisiyle Uludağ'da tatil yapıyor

2003’te yayınlanan Sihirli Annem dizisinin Çilek’i Zeynep Özkaya artık 23 yaşında. Özkaya, Sihirli Annem dizisinden sonra Sihirli Annem’in yeni versiyonları dahil birkaç projede daha yer aldı ve oyunculuğu bıraktı.

Instagram fenomenlerinden biri olan Özkaya, sosyal medya uygulamalarını aktif bir şekilde kullanıyor. Sevgili Oğulcan’la olan fotoğraflarını sıklıkla paylaşan Özkaya, Uludağ tatillerinden de fotoğraflar paylaşmaya başladı. Özkaya, sevgili olan fotoğraflarını hem gönderi olarak hem de hikaye olarak paylaşıyor. Güzel çift, Uludağ’da kayak yaptıkları sırada çektikleri bir pozu paylaştı.