Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya aşka geldi! Paylaşımı olay oldu

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle tanınan ve çok sevilen oyuncu Zeynep Özkaya, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile kendinden oldukça bahsettiriyor. 22 yaşındaki oyuncu değişimi ile de kendisine hayran bırakıyor. Bir süredir Oğulcan Can ile aşk yaşayan Zeynep Özkaya ilişkilerinin 4. Yılını bitirdi. Yıl dönümlerini sosyal medyadan sevenleriyle paylaşan ikilinin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Aşka gelen güzel oyuncu Zeynep Özkaya sevgilisini paylaşarak paylaşımına 4. Yıllarını doldurduklarını söyleyerek sevgilisine onu çok sevdiğini yazdı. Çiftin fotoğrafları binlerce beğeni alırken çok sayıda yorum geldi.

