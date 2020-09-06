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Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven dünyaevine girdi

Sihirli Annem dizisinde Ceren karakterine hayat vererek ün kazanan Gizem Güven rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü oyuncu düğün sürecinde yaşadığı keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

06 Eylül 2020 Pazar 22:41
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven dünyaevine girdi
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Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven, futbolcu sevgilisi Caner Turp ile evleneceğini açıkladı. Ünlü oyuncu düğünün hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Düğün heyecanını takipçileriyle birlikte yaşayan Güven, Selena karakterinde Leyla karakterine de hayat vererek kitlelerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Ünlü oyuncunun İstanbul’daki nikah töreniyle evleneceği belirtildi.


Nikah törenine doğru yolculuğa çıktığında arabada geçirdiği keyifli anları da paylaşan Güven, yaşadığı mutluluğu ‘’büyük gün’’ notuyla paylaştı. Düğününe kısa bir süre kala eşi Turp ile fotoğraflarını da paylaşan ünlü oyuncu takipçilerinin beğenisini kazandı.



Son Güncelleme: 06.09.2020 22:41
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Anahtar Kelimeler:
Sihirli AnnemGizem GüvenCaner Turp
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