Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven dünyaevine girdi

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven, futbolcu sevgilisi Caner Turp ile evleneceğini açıkladı. Ünlü oyuncu düğünün hazırlık aşamalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Düğün heyecanını takipçileriyle birlikte yaşayan Güven, Selena karakterinde Leyla karakterine de hayat vererek kitlelerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Ünlü oyuncunun İstanbul’daki nikah töreniyle evleneceği belirtildi.

Nikah törenine doğru yolculuğa çıktığında arabada geçirdiği keyifli anları da paylaşan Güven, yaşadığı mutluluğu ‘’büyük gün’’ notuyla paylaştı. Düğününe kısa bir süre kala eşi Turp ile fotoğraflarını da paylaşan ünlü oyuncu takipçilerinin beğenisini kazandı.