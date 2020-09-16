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Sihirli Annem Tuğçe kimdir? Damla Ersubaşı'nın hayatı

Televizyon ekranlarında birçok yapımda rol alan Damla Ersubaşı kocası ile boşandı. Şiddet gördüğünü açıklayan oyuncuya birçok kişi destek verirken, sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuyu araştırmaya başladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:39
Sihirli Annem Tuğçe kimdir? Damla Ersubaşı'nın hayatı
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Sihirli Annem dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Damla Ersubaşı, son günlerde yaşadığı olaylar nedeniyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Eşiyle şiddetli bir boşanma süreci yaşayan Ersubaşı, verdiği kiloların ardından bu boşanma davasıyla dikkat çekmeye başladı.

Damla Ersubaşı kimdir?

1993 İstanbul doğumlu olan Damla Ersubaşı, Yılan Hikayesi adlı dizi ile birlikte televizyon ekranlarına merhaba dedi. 2003 yılında Sihirli Annem dizisi ile ekranlardaki yerini alan Ersubaşı, bu dizi ile birlikte asıl ününe kavuştu.


Beykent Üniversitesi Oyunculuk eğitimi alan Ersubaşı, Her Halimle Sev Beni dizisi ve Sabit Kanca 2 filminde de boy gösterdi. Dizi ve film sektöründe adından söz ettiren güzel oyuncu son olarak Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında asistan olarak görev aldı.

4 yıldır evli olduğu Mustafa Can Keser ile geçtiğimiz günlerde evliliğine son veren güzel oyuncunun 2 kız çocuğu bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 15:39
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