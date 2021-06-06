Sihirli Annem dizisi Firuze karakteriyle tanınan Süeda Çil'in değişimi herkesi şaşırttı!

Sihirli Annem, Selena, Kaygısızlar ve Çiçek Taksi gibi oldukça sevilerek izlenen yapımların içerisinde yer alan başarılı oyuncumuz Süeda Çil, değişimiyle görenleri büyüledi.

Yıllardır setlerde en fazla istenilen oyuncuların arasında bulunan Süeda Çil, fazla kilolarını nasıl gerisinde bıraktığını anlattı:

"Özel hayatımdaki depremlerin de kilolu görünmekle ilgili olduğunu düşünmeye başladım. Hayatta hiçbir şey için geç değildir. 50 yaşımda kolları sıvadım. İşe diyetle başladım, sonra spor. Bunu hayatımın parçası haline getirdim."

"Her verdiğim 1 kiloda büyük gelen bir elbisemi arkadaşlarıma dağıttım, kendime de masaj hediye ettim. ve 25 kilo verdim. Olmak istediğim kilo ve bedende mutlu bir orta yaşlıyım." İfadelerine yer verdi.