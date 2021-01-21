Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven, duruşmada aylık gelirini açıkladı

Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiası ile hakkında dava açılan usta oyuncu Ozan Güven’in yargılanması başladı. İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Ozan Güven Ve Deniz Bulutsuz avukatlarıyla beraber hazır bulundu. Kimlik tespitinden sonra Deniz Bulutsuz’ub beyanları ile duruşma başladı.

“Aylık gelirim 5bin TL”

Kimlik tespiti esnasında hakim Ozan Güven’e ne meslek yaptığını ve aylık kazancını sordu. Sonrasında Güven’e uyarıda bulunan hakim ‘ Gazeteciler haber yapar ona göre’ sözlerini söyledi. Ozan Güven’de aylık kazancının 5bin TL olduğunu söyledi.

Deniz Bulutsuz’da eğitim danışmanlığı yaptığını ve aylık gelirinin 20bin TL olduğunu söyledi. Bulutsuz, şikayetçi olduğunu söyleyerek ‘Yaşananları bir daha anlatmasam çok mutlu olurum. Yaşananlar çok ağırdı.” Sözlerini söyledi.

13 yıla kadar hapsi isteniyor

Cebir tehdit ya da hile yaparak bireyi hürriyetinden alıkoyma, kasten yaralama ve hakaret suçlarından Güven’in 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor.