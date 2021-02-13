Sıcak havaları fırsat bilen Bella Bunnie Amor kendini sahile attı

Tanınan model Bella Bunnie Amor adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaşanan koronavirüs pandemi sürecinde sıcak havaları fırsat bilen Bella Bunnie Amor kendini sahillere attı.

Zaman zaman verdiği pozlar ile gündeme gelen ünlü playboy güzel Bella Bunnie Amor bu seferde sahilden verdiği pozlar ile gündeme geldi.

Sıcak havayı fırsat bilen güzel model Bella Bunnie Amor bol bol selfie çekmeyi ve pozlarını sanal alemde paylaşmayı ihmal etmedi.

Giydiği mavi bikinsiyle dikkatleri üzerine çeken güzel model, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

İşte ünlü model objektiflere takılan sahil kaçamağı ve verdiği çok özel pozları