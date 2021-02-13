İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Sıcak havaları fırsat bilen Bella Bunnie Amor kendini sahile attı

Karantinadan sıkılan ünlü playboy güzeli Bella Bunnie Amor sıcak havaları fırsat bilip kendini sahille attı. Güzel model verdiği pozlarıyla yürek hoplattı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:55
Sıcak havaları fırsat bilen Bella Bunnie Amor kendini sahile attı
Takip Et:

Tanınan model Bella Bunnie Amor adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaşanan koronavirüs pandemi sürecinde sıcak havaları fırsat bilen Bella Bunnie Amor kendini sahillere attı.

Zaman zaman verdiği pozlar ile gündeme gelen ünlü playboy güzel Bella Bunnie Amor bu seferde sahilden verdiği pozlar ile gündeme geldi.

Sıcak havayı fırsat bilen güzel model Bella Bunnie Amor bol bol selfie çekmeyi ve pozlarını sanal alemde paylaşmayı ihmal etmedi.

Giydiği mavi bikinsiyle dikkatleri üzerine çeken güzel model, sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

İşte ünlü model objektiflere takılan sahil kaçamağı ve verdiği çok özel pozları

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 17:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bella Bunnie AmorBella Bunnie Amor Paylaşımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten sütyensiz poz!
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten sütyensiz poz!
Irina Shayk'ı bu halde bile tanıdılar!
Irina Shayk'ı bu halde bile tanıdılar!
Işın Karaca'nın acı günü
Işın Karaca'nın acı günü
Kendall Jenner pozlarıyla kasıp kavurdu
Kendall Jenner pozlarıyla kasıp kavurdu
Demet Akalın'ın Covid-19 testi 'pozitif' çıktı!
Demet Akalın'ın Covid-19 testi 'pozitif' çıktı!
Ünlü şarkıcı Alişan’ın oğlu yeni doğan kardeşine dua okudu! Görenler ‘maşallah’ dedi
Ünlü şarkıcı Alişan’ın oğlu yeni doğan kardeşine dua okudu! Görenler ‘maşallah’ dedi

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
13 Şubat 2021 Cumartesi Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 13 Şubat 2021 Cumartesi Dünya genelinde vaka sayısı
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Gönül Dağı tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisindeki Döndü karakteri kimdir? Feyza Işık nereli, yaşı kaç?
Gönül Dağı dizisi Taner’i kim canlandırıyor? Berk Atan'ın biyografisi
Gönül Dağı dizisi Cemile karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Pınar Kaya kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinin Zahide'yi Ecem Özkaya'nın hayat hikayesi!
Kadayıflı muhallebi tatlısı evde yapımı için kolay tarif
Adres kodu nedir, nasıl alınır? Adres kodu sorgulama işlemleri
Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Hangi günler tatil olacak? Yılbaşı tatil günleri
ATM ile havale ve EFT işlemleri nasıl yapılır?
Oğuz Haksever haber spikeriliğini bırakıyor mu? Oğuz Haksever emekli mi olacak?
Şampiyon dizisi Yaman Hoca'ya ne oldu, öldü mü? Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı mı?
Gönül Dağı dizisinde Kamuran karakterine Nihan Durukan Yapıcı hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yer aldığı dizi ve film yapımları
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 13 Şubat 2021 Cumartesi konut kredisi yeni faiz oranları
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Dilek kimdir? Gülsim Ali İlhan yaşı ve oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.