Sibel Can'ın eteğiyle verdiği poz beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu!

Daha 13 yaşındayken müziğe merhaba dedi Sibel Can. Babasının keman çalması eşliğinde şarkı söyleyerek dans eden Sibel Can’ın o dönemlerde ismi Deniz Engüzel olmaktaydı. Türkiye’ye adım atmasından kısa bir süre sonra şöhretin tadına vardı ve 1988 tarihinde o zamanların popüler simalarından olan Hakan Ural ile Zerrin Özer’in evinde gizli bir evlilik yaptı.

Bu evliliğin ardından Engincan ve Melisa adında iki çocuk sahibi oldu. 1999 tarihinde ayrılığın ardından başka bir evlilik yaptı ve o evlilikten de Emir adında bir oğlu oldu. Sibel Can, sadece şarkıları ile değil aynı zamanda güzelliği ve özel hayatıyla da yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Gençlik zamanlarında büyüleyici güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakmayı başaran Sibel Can, yılların geçmesine rağmen aynı etkiyi sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak eteğiyle verdiği poz sonrasında beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Sibel Can, güzelliğiyle beğenilmeye devam ediliyor.