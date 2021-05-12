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Sibel Can ve Emir Sarıgül birlikte iddiaları magazin gündeminde!

Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a giden Sibel Can Emir Sarıgül'ün teknesinde görüntülendi. Görüntüler üzerine Can ve Sarıgül'ün ilişki yaşadığı iddiaları gündemde yerini alırken Sibel Can konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:56
Sibel Can ve Emir Sarıgül birlikte iddiaları magazin gündeminde!
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Adı sık sık ünlü isimlerle anılan ünlü iş adamı Emir Sarıgül, Sibel Can ile görüntülendi. Görüntüler üzerine ikilinin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yerini alırken pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

Sibel Can ve Emir Sarıgül birlikte mi?

Ortaya atılan iddialara göre Emir Sarıgül ve Sibel Can Ramazan Bayramını birlikte geçiriyor. Sibel Can’ın tatil için Bodrum’a gittiği bayram tatilinde Buket Aydın’dan ayrılan Emir Sarıgül’ün teknesinde birlikte görüntülendiler.

Sakin bir koya demir atan ikili çevrede ki tekneler tarafından görüntülendi. Ortaya atılan iddialar sonrasında Sibel Can ilişki iddialarını yalanlarken Can, Emir Sarıgül için çok sevdiğim bir arkadaşım açıklamalarında bulundu.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:56
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Anahtar Kelimeler:
Sibel CanEmir SarıgülBodrumTatilAşkIddia
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