Sibel Can ve Emir Sarıgül birlikte iddiaları magazin gündeminde!

Adı sık sık ünlü isimlerle anılan ünlü iş adamı Emir Sarıgül, Sibel Can ile görüntülendi. Görüntüler üzerine ikilinin aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde yerini alırken pek çok kişi araştırmalarına hız verdi.

Sibel Can ve Emir Sarıgül birlikte mi?

Ortaya atılan iddialara göre Emir Sarıgül ve Sibel Can Ramazan Bayramını birlikte geçiriyor. Sibel Can’ıniçin’a gittiği bayram tatilinde Buket Aydın’dan ayrılan Emir Sarıgül’ün teknesinde birlikte görüntülendiler.

Sakin bir koya demir atan ikili çevrede ki tekneler tarafından görüntülendi. Ortaya atılan iddialar sonrasında Sibel Can ilişki iddialarını yalanlarken Can, Emir Sarıgül için çok sevdiğim bir arkadaşım açıklamalarında bulundu.