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Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?

Ülkemizin sevilen sanatçıları arasında yer alan Sibel Can, son günlerde kilolarından dolayı gündeme geliyor. Sibel Can hayranları Sibel Can’ın nasıl kilo verdiğini, kaç kilo verdiğini merak ediyor.

28 Şubat 2021 Pazar 19:42
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
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Ünlü sanatçı Sibel Can, magazin dünyasında sık sık gündeme gelen kilolarından kurtuldu. Yeni programı Şarkılar Bizi Sözler ile birlikte hayranlarının karşısına çıkan Sibel Can, fazlasıyla zayıfladığı gözlere çarptı. Sibel Can hayranları Sibel Can’ın nasıl kilo verdiğini, kaç kilo verdiğini merak ediyor.

Sevilen sanatçı Sibel Can, fazla kilolarını verdikten sonra ekranlara Şarkılar Bizi Söyler programıyla geri döndü. Sadece 2 buçuk aylık bir süre içerisinde 10 kilo veren başarılı şarkıcının bu kiloları nasıl verdiği merak konusu oldu.

Konuyla ilgili konuşan Sibel Can, üç ayda 10 kilo verdiğini, yaşam koçu sayesinde önemli adımlar attığını, günde bir saat yüzerek ve yürüyerek kilo verdiğini söyledi. Ödemlerini atmak için özel bir çay kullanan Can, 3 ayda 15 kilo vererek 55 kiloya kadar düştüğünü ifade etti. Başarılı sanatçı, fit bir vücuda sahip olmak için 7 kilo daha vermeyi düşünüyor.



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:42
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Sibel CanKilo
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