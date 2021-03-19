Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?

Sibel Can nasıl zayıfladı?

Ünlü şarkıcı,4 sene önce 36 bedene gelmişti. Can , 2.5 ayda 10 kilo vermişti ve nasıl zayıfladığı merak ediliyor. Sibel Can kısa süre önce 36 bedene düştüğünü söylemişti. 3 ay boyunca birçok ünlüyle çalışan Şeyda Çoşkun’un sayesinde kilolalarından kurtulduğu ortaya çıktı.

3 ay içerisinde 10 kilo kadar zayıflayan ünlü şarkıcı, haftanın 4 günü yaşam koçu tarafından hazırlanan yemekleri yediği ve bir saat yürüyüş ve yüzmeyle zayıfladığı söylendi. Ödem çayını her gün içen şarkıcı, 15 kilo verdiği ve istediği kiloya ulaşmaya başaracağı öğrenildi. Tam olarak 7 kilo daha vermeyi düşünen şarkıcı ,gayretiyle zayıflamak isteyen kişilere önek olmaktadır.