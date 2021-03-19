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Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?

Çıktığı bir programda formuyla dikkat çeken Sibel Can , hayranlarını merakta bıraktı. Sürekli olarak verdiği kilolarla magazin gündemini oluşturan sanatçının nasıl bu forma ulaştığı merak ediliyor. İşte Sibel Can'ın nasıl kilo verdiği ile detaylar...

19 Mart 2021 Cuma 21:39
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi?
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Sibel Can nasıl zayıfladı?

Ünlü şarkıcı,4 sene önce 36 bedene gelmişti. Can , 2.5 ayda 10 kilo vermişti ve nasıl zayıfladığı merak ediliyor. Sibel Can kısa süre önce 36 bedene düştüğünü söylemişti. 3 ay boyunca birçok ünlüyle çalışan Şeyda Çoşkun’un sayesinde kilolalarından kurtulduğu ortaya çıktı.

3 ay içerisinde 10 kilo kadar zayıflayan ünlü şarkıcı, haftanın 4 günü yaşam koçu tarafından hazırlanan yemekleri yediği ve bir saat yürüyüş ve yüzmeyle zayıfladığı söylendi.  Ödem çayını her gün içen şarkıcı, 15 kilo verdiği ve istediği kiloya ulaşmaya başaracağı öğrenildi. Tam olarak 7 kilo daha vermeyi düşünen şarkıcı ,gayretiyle zayıflamak isteyen kişilere önek olmaktadır.



Son Güncelleme: 19.03.2021 21:39
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