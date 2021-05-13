Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum'da kameralara yakalandı

Emir Sarıgül ise buket Aydın’dan yeni ayrıldı. O emir Sarıgül yaz sezonunu kendi teknesinde açtı. İkilinin aynı vakitte aynı yerde görüntülenmesi ve denizin ve güneşin keyfini çıkarmaları ikilinin birlikte olduğunu düşündürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı Sibel Can, emir Sarıgül ile ilgili ortaya atılan tüm iddiaları yalanlayarak böyle bir durumun ve birlikteliğin söz konusu olmadığını ifade ederek yalanlamıştı. Ancak son dönemlerde başarılı sanatçı aşk arayışına çıkmış gibi gözüküyor. Sadece Bodrum sahillerine değil aşk hayatına da yelken açmış gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili gelişme olursa sitemizden sizlerle paylaşacağız.
Son Güncelleme: 13.05.2021 13:05