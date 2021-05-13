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Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum'da kameralara yakalandı

Türkiye’nin en iyi sanatçıları arasında kabul edilen Sibel Can ile Emir Sarıgül arasında dedikodu çıktı. Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum tatilinde kameralara yakalandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:05
Sibel Can ile Emir Sarıgül Bodrum'da kameralara yakalandı
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Sibel Can siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu emir Sarıgül ile Bodrum’da tatil yaptığı iddia edildi. Yapılan haberlere göre Bodrum’da bir koyda teknelerle gezintiye çıkan Sibel Can ile emir Sarıgül, bir yere demir atarak güneşin ve denizin keyfini çıkarırken kameralara yakalandı ve samimi görüntüleri ilgiyle takip edildi. İkilinin yan yana görüntülenmesinin ardından magazin dünyasında yer yerinden oynadı. İkilinin birlikte olduğu iddia edildi. Sonrasında yapılan açıklamada başarılı sanatçının bayram tatilinde Bodrum’a giderek stres attığı ifade edildi.

Emir Sarıgül ise buket Aydın’dan yeni ayrıldı. O emir Sarıgül yaz sezonunu kendi teknesinde açtı. İkilinin aynı vakitte aynı yerde görüntülenmesi ve denizin ve güneşin keyfini çıkarmaları ikilinin birlikte olduğunu düşündürdü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı Sibel Can, emir Sarıgül ile ilgili ortaya atılan tüm iddiaları yalanlayarak böyle bir durumun ve birlikteliğin söz konusu olmadığını ifade ederek yalanlamıştı. Ancak son dönemlerde başarılı sanatçı aşk arayışına çıkmış gibi gözüküyor. Sadece Bodrum sahillerine değil aşk hayatına da yelken açmış gibi görünüyor. Bu konuyla ilgili gelişme olursa sitemizden sizlerle paylaşacağız.


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:05
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Anahtar Kelimeler:
Sibel CanEmir Sarıgül
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