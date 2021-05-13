Sibel Can ile aşk yaşadığı iddia edilen Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül kaç yaşındadır?

Emir Sarıgül ile ilgili bilgiler

Şarkıcı ve oyuncuile aşk yaşadığı iddia edilen, son günlerin en popüler ismi. İntenet üzerinden sıkça araştırılan Sarıgül, vatandaşların en çok dikkatini çeken isim konumunda. Sibel Can ile aşk yaşadıkları iddiasını duyan vatandaşlar, Emir Sarıgül’ün hayatını intenet üzerinden araştırmaya başladı. Emir Sarıgül kimdir, kaç yaşındadır? İşte Emir Sarıgül’ün hayatına dair bilgiler...

1981 yılında hayata gözlerini açan Emir Sarıgül, 40 yaşındadır. 1999-2014 seneleri arasında Şişli belediye başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül’ün oğlu olan Emir Sarıgül, doğup büyüdüğü İstanbul’da eğitimini almıştır. Yeditepe Üniversitesi’nde İşletme okuyan Sarıgül, buradan mezun olduktan sonra İngiltere’ye giderek master eğitimi almıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra İstanbul’a dönen Sarıgül, Maritza Şirketler Grubu’nu kurarak, inşaat alanında pek çok başarılı işe imza atmıştır. Halen bu şirkette Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Emir Sarıgül, yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir.