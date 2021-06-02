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Sibel Can bikinili görüntülendi

Yaz aylarının gelmesi ile magazin gündeminde bikini haberleri yerini almaya başladı. Objektiflere Sibel Can’ın takılması ile bikinili pozları da gündeme geldi. Yıllar sonra bikinili halleri yayınlanan Sibel Can’ın formunu koruyamadığı da gözlerden kaçmadı. İşte magazin gündeminde yer alan Sibel Can’ın bikini pozları

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:27
Sibel Can bikinili görüntülendi
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Son projesi olan Kanal D ekranlarına yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile birlikte ekranlara gelmektedir. Programın ara verilmesi ile Sibel Can tatile çıktı. Güzelliği ve sesi ile beğenileri toplayan Sibel Can en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Mustafa Sarıgül ile evlilik yapan Sibel Can bu ilişkiden Emir adında erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Emir Sarıgül ve Sibel Can anne oğul olarak Bodrum’da tatil yaptılar. Tatil boyunca görüntülenmeyen Sibel Can’dan yaz tatiline dair görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda Ege tunesinde beyaz bikinili görüntülenen Sibel Can konser vermek üzere gittiği yerde objektiflere takılmıştı. Bu görüntüler sonrasında magazin haberlerinde bikini çıkmamak için yıllarca her tatilde kameralardan köşe bucak kaçtı. Oğlu ile çıktığı son tatilde ise bikini görüntülendi. 51 yaşına girmek üzere olan Sibel Can sporu ve diyeti ihmal ettiği de gözlerden kaçmadı.


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:27
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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can BikiniMagazin Gündemi
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