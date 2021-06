Sibel Can bikinili görüntülendi

Son projesi olan Kanal D ekranlarına yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programında Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun ile birlikte ekranlara gelmektedir. Programın ara verilmesi ile Sibel Can tatile çıktı. Güzelliği ve sesi ile beğenileri toplayan Sibel Can en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Mustafa Sarıgül ile evlilik yapan Sibel Can bu ilişkiden Emir adında erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Emir Sarıgül ve Sibel Can anne oğul olarak Bodrum’da tatil yaptılar. Tatil boyunca görüntülenmeyen Sibel Can’dan yaz tatiline dair görüntüler ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda Ege tunesinde beyaz bikinili görüntülenen Sibel Can konser vermek üzere gittiği yerde objektiflere takılmıştı. Bu görüntüler sonrasında magazin haberlerinde bikini çıkmamak için yıllarca her tatilde kameralardan köşe bucak kaçtı. Oğlu ile çıktığı son tatilde ise bikini görüntülendi. 51 yaşına girmek üzere olan Sibel Can sporu ve diyeti ihmal ettiği de gözlerden kaçmadı.